РФ нужно стремиться увеличить население до 150 млн человек к 2050 году 

Согласно оптимистичному прогнозу демографов, к 2050 году население России вырастет до 150 млн человек. Чтобы добиться этого показателя за счет повышения рождаемости, нужен новый подход к демографической политике. О том, как сделать многодетность нормой, а не исключением, и в то же время не допустить снижения населения на миллион человек в год, на круглом столе «Известий» рассказали демографы, врачи и психологи. По словам экспертов, для того, чтобы население России росло, главным образом нужно выстроить четкую государственную стратегию, направленную на поощрение семей, способных на рождение не одного ребенка.