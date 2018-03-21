Депутаты ГД вернутся в зал пленарного заседания после трехнедельной работы в регионах 

Сегодня состоится первое пленарное заседание Госдумы за последние три недели, в ходе которых депутаты проводили работу с избирателями в регионах. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков отметил, что в ближайшее время депутатам предстоит большая работа по реализации положений послания президента. Парламентарий напомнил, что план реализации послания планируется представить на Совет Госдумы. Кроме того, 11 апреля с отчетом о работе правительства в нижнюю палату придет премьер Дмитрий Медведев. К нему у депутатов традиционно много вопросов.