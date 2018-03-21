Авиакомпания «Ангара» не будет приостанавливать полеты Ан-148

ИРКУТСК , 21 мар — РИА Новости . Авиакомпания «Ангара» назвала информацию о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 не соответствующей действительности и не планирует приостанавливать полеты, сообщил РИА Новости представитель компании Алена Аверина.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор предписал приостановить деятельность авиакомпании «Саратовские авиалинии». Это решение связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы Орск 11 февраля. В результате столкновения самолета с землей тогда погиб 71 человек. Кроме этого, СМИ была распространена информация о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 всеми российскими авиакомпаниями.

"Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало, в связи с чем информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.

Он также добавил, что по заявлению Росавиации от 20 марта 2018 года, опубликованному на официальном сайте ведомства, директива о приостановке полетов воздушных судов Ан-148 касается исключительно авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Все регулярные и чартерные рейсы на Ан-148 будут выполняться АК «Ангара» согласно действующему расписанию.