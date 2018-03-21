В Башкирии после долгих дебатов разрешили весеннюю охоту на птиц

В январе 2018 года в Минэкологии поступило письмо от Русского географического общества . Эксперты организации просили запретить весеннюю добычу водоплавающих птиц, чье число сокращается из года в год. Проект запрета отправили на разработку, что вызвало негативную реакцию у охотничьего сообщества.

В письме говорилось, что численность водоплавающих в Башкирии постоянно снижается. Если в 2014 году их было 37 тысяч особей, то в 2017 году осталось на 10 тысяч меньше.

— Из-за низкого контроля за проведением охоты резко повышается беспокойство птиц и зверей, которые в этот период приступают к размножению. Открытие весенней охоты усиливает браконьерство. Нередки случаи, когда под видом отстрела селезней начинается стрельба по всему живому, — говорится в письме, адресованном премьер-министру правительства Башкирии.

Возмущенные охотники создали петицию и начали информационную кампанию против запрета весенней охоты. В качестве аргументов приводилась оценка регулирующего воздействия. Так, от запрета охотники потеряли бы около 1,15 миллиона рублей, а правительство получило бы только 20 тысяч рублей от возможных штрафов. Возражения разместили на сайте республиканского Минприродопользования и экологии.

— Наконец, 15 марта на странице проекта было размещено извещение об отказе от разработки проекта. Весенняя охота откроется в соответствии с правилами. Петицию мы закроем после начала выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, — сообщил активист Ильмир Фатихов.

По правилам весенняя добыча водоплавающих начнется с четвертой субботы апреля и продолжится в течение десяти дней.