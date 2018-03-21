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Орловчанка «госпитализировала» знакомую за 17 тысяч рублей
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Орловчанка «госпитализировала» знакомую за 17 тысяч рублей 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Жительница Орла лишилась 17 тысяч рублей, доверившись незнакомке, которая представилась сотрудницей больницы. Деньги женщина передала, надеясь на скорую госпитализацию в ООКБ после перенесенного инсульта.
Она встретила «помощницу» в салоне одного из сотовых операторов на площади Карла Маркса. Та обратила внимание на то, что орловчанка испытывает недомогание. Незнакомка заявила, что работает в поликлинике и у нее есть знакомый врач, который сможет поспособствовать госпитализировать, оказать квалифицированную медицинскую помощь. При этом «помощница» поинтересовалась, есть ли у больной наличные денежные средства. Она посоветовала женщине купить вино и конфеты, приготовить конверт с деньгами. Встречу назначила в лечебном корпусе больницы.
Через пару дней женщины встретились. Доверчивая орловчанка передала «презент», полагая, что деньги пойдут на ее лечение, а вино и конфеты новая знакомая передаст врачу. «Помощница» ушла, а вернувшись, сообщила, что денег оказалось недостаточно и попросила еще 10000 рублей. Орловчанка безропотно передала указанную сумму. Мошенница сходила в кардиологическое отделение, вернувшись, пояснила, что вопрос о госпитализации решен. Для этого необходимо прийти утром с личными вещами, взяв с собой еще 10000 рублей.
На следующий день «помощница» встретила орловчанку в больнице. Пока они ждали «госпитализации», мошенница вытащила из сумки доверчивой женщины еще 5000 рублей.
Действия «помощницы» органами предварительного следствия квалифицированы как мошенничество и кража. Однако в судебном заседании потерпевшая заявила о примирении, так как материальный и моральный вред ей возмещены. Уголовное дело было прекращено.
Сообщение Орловчанка «госпитализировала» знакомую за 17 тысяч рублей появились сначала на РИА 57.
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