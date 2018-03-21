СМИ: директор омского СК «Красная звезда» уволился перед финансовой проверк

Об этом пишет сайт «ВОмске» со ссылкой на собственные источники.

Накануне, 19 марта, в омской мэрии после назначения нового директора департамента спорта объявили о финансовой проверки спорткомплекса «Красная звезда». В этот же день директор стадиона Валерий Опенько написал заявление об увольнении. Также проверку проведут и в футбольном клубе «Иртыш».

Отметим, что в городской администрации пока отказались от комментариев информации об увольнении Валерия Опенько.

Напомним,19 марта 2018 года департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города Омска возглавил Алексей Фадин. Он является однофамильцем мэра.