Ещё
СМИ: директор омского СК «Красная звезда» уволился перед финансовой проверк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: директор омского СК «Красная звезда» уволился перед финансовой проверк 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом пишет сайт «ВОмске» со ссылкой на собственные источники.
Накануне, 19 марта, в омской мэрии после назначения нового директора департамента спорта объявили о финансовой проверки спорткомплекса «Красная звезда». В этот же день директор стадиона Валерий Опенько написал заявление об увольнении. Также проверку проведут и в футбольном клубе «Иртыш».
Отметим, что в городской администрации пока отказались от комментариев информации об увольнении Валерия Опенько.
Напомним,19 марта 2018 года департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города Омска возглавил Алексей Фадин. Он является однофамильцем мэра.
Восточная трибуна стадиона «Красная звезда» находится в аварийном состоянии. На ремонт спорткомплекса требуется около 100 млн рублей. Ранее СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело в отношении президента ФК «Иртыш» Игоря Волошка.
АиФ-Омск: последние новости
Омичи должны за капремонт 350 млн рублей Омский региональный фонд микрофинансирования извещает о новом конкурсе Омским фельдшерам, которые поедут в деревни, выплатят по 500 тыс. рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов585
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию303
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге8
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье60
Грудинин представил Путину свою программу138
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение