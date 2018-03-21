Ещё
Кемеровчане выбрали пространства, которые благоустроят в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кемеровчане выбрали пространства, которые благоустроят в 2018 году 

АиФ Кузбасс 5 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Стало известно, какие общественные пространства отремонтируют в Кемерове в 2018 году.
Как сообщил на своей странице Вконтакте глава города Илья Середюк, в число «победителей» вошли набережная Кировского района (23,9%), бульвар Строителей от проспекта Притомского до проспекта Ленина (22,8%) и сквер «Орбита» на Притомской набережной (19,5%).
Рейтинговое голосование за общественные территории проходило на избирательный участках 18 марта. Благоустройство будет проводиться в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего поступило около 2 500 предложений о ремонте 56 территорий города. В ходе первого этапа голосования кемеровчане выбрали семь: набережная Кировского района, бульвар Строителей (от пр. Притомский до пр. Ленина), сквер «Орбита» на Притомской набережной, сквер по ул. Серебряный бор, сквер им. Ю. Гагарина, парк по ул. Белозерная, автодром в ж.р. Кедровка.
АиФ Кузбасс: последние новости
В Кемеровской области закрыта первая ледовая переправа Стало известно, когда на Томи будут взрывать лед С 16 апреля по 15 мая в Кемерове запретят движение тяжеловесных машин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов585
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию303
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге8
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье60
Грудинин представил Путину свою программу138
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение