Кемеровчане выбрали пространства, которые благоустроят в 2018 году

Стало известно, какие общественные пространства отремонтируют в Кемерове в 2018 году.

Как сообщил на своей странице Вконтакте глава города Илья Середюк, в число «победителей» вошли набережная Кировского района (23,9%), бульвар Строителей от проспекта Притомского до проспекта Ленина (22,8%) и сквер «Орбита» на Притомской набережной (19,5%).

Рейтинговое голосование за общественные территории проходило на избирательный участках 18 марта. Благоустройство будет проводиться в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего поступило около 2 500 предложений о ремонте 56 территорий города. В ходе первого этапа голосования кемеровчане выбрали семь: набережная Кировского района, бульвар Строителей (от пр. Притомский до пр. Ленина), сквер «Орбита» на Притомской набережной, сквер по ул. Серебряный бор, сквер им. Ю. Гагарина, парк по ул. Белозерная, автодром в ж.р. Кедровка.