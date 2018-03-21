Россияне смогут обжаловать проведение обысков

Россияне смогут обжаловать решение суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку и чтение личной переписки. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минюст , сообщает газета «Известия»

Помимо Минюста, в разработке документа должны участвовать МВД ФСБ во взаимодействии с Верховным судом и Генпрокуратурой . Законопроект хотят направить в правительство в октябре 2018 года.

По закону, обжаловать незаконные действия силовых структур можно и сейчас, однако оспорить это судебное разрешение и впоследствии получить компенсацию нельзя. ЕСПЧ признал это нарушением Конвенции о защите прав человека. Также он считает, что суд должен выдавать разрешение на обыск и другие мероприятия при наличии реальных доказательств их необходимости. При этом уведомлять подозреваемого об обыске заранее не будут.