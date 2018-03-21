Ещё
Россияне смогут обжаловать проведение обысков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне смогут обжаловать проведение обысков 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Россияне смогут обжаловать решение суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку и чтение личной переписки. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минюст, сообщает газета «Известия».
На сегодняшний день граждане России, пострадавшие от неоправданных обысков, не могут оспорить их и получить компенсацию. Это привлекло внимание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Помимо Минюста, в разработке документа должны участвовать МВД, ФСБ во взаимодействии с Верховным судом и Генпрокуратурой. Законопроект хотят направить в правительство в октябре 2018 года.
По закону, обжаловать незаконные действия силовых структур можно и сейчас, однако оспорить это судебное разрешение и впоследствии получить компенсацию нельзя. ЕСПЧ признал это нарушением Конвенции о защите прав человека. Также он считает, что суд должен выдавать разрешение на обыск и другие мероприятия при наличии реальных доказательств их необходимости. При этом уведомлять подозреваемого об обыске заранее не будут.
Москва24: последние новости
Астрономическая весна наступит вечером 20 марта ФССП предложила наделить Центробанк РФ полномочиями по контролю за коллекторами AZUR air продолжит полеты после 20 марта
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию302
Как Путин поступит с Собчак после выборов577
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге6
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье57
Грудинин представил Путину свою программу124
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение