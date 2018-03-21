Творчество или личная жизнь: Юлия Михалкова рассказала о планах на будущее

Актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова задумалась о том, какой видит свою жизнь через пять лет. Звезда призналась, что ее часто спрашивают, чему она собирается посвящать больше времени — творчеству или личной жизни. На этот вопрос Юлия решила подробно ответить в своем Инстаграме.

Профессиональная жизнь Юлии весьма обширна, помимо юмористической карьеры, актриса также занимается музыкой и является активным общественным деятелем. А вот свою личную жизнь Михалкова тщательно скрывает и старается как можно реже затрагивать эту тему. Однако недавно актриса решила поговорить с подписчиками о своих планах и рассказала, что на интервью ее часто спрашивают, чему в ближайшем будущем она собирается уделять больше времени: творчеству или личной жизни.

Актриса призналась, что этот вопрос заставил ее серьезно задуматься, но ответ для нее есть только один. По ее мнению и опыту прошлых лет, одно совершенно не мешает другому и успеха можно добиться в обеих сферах, ничем не жертвуя. Именно этим она и собирается заниматься в течение следующих нескольких лет. «Поэтому в планах на шестилетку — каждый день тратить только на то, что нравится: на творчество, общественную деятельностью и, конечно… В общем, друзья, я продолжу развиваться многогранно!» Более подробно о своих планах в личной жизни Юлия, по своему обычаю, решила не рассказывать. Так что подписчикам осталось лишь строить догадки и с нетерпением ждать новых проектов актрисы.

«Фото нереальное! Но почему в Ваших планах нет семьи и детей?» «Искренне рады за Вас, Юлечка! Занимайтесь любимым делом, мы, зрители, всегда будем рядом!» «Юля, рожай!» «По поводу планов семьи, то я считаю, что семья и дети это личное. Не все хотят своё личное выставлять на общее обозрение. А в целом идти в перёд и развиваться многогранно это и есть жизнь и движение к цели.»

Личная жизнь Юлии Михалковой и раньше будоражила умы ее поклонников. Некоторые из них уверены, что актрисе необходимо срочно создавать семью и даже советовали ей завязывать с юмором.