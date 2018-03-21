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Кубинцы предстанут в суде за попытку перебраться на Аляску с Чукотки
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Кубинцы предстанут в суде за попытку перебраться на Аляску с Чукотки 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. Двое граждан Кубы предстанут перед судом по обвинению в попытке незаконно пересечь границу на Чукотке и попасть на Аляску, сообщает прокуратура региона.
"В сентябре 2016 года обвиняемые, не имея надлежащих разрешений (виз) и желая избежать пограничного контроля, договорились незаконно проследовать через государственную границу РФ с территории Чукотского автономного округа на территорию острова Крузенштерна (Малый Диомид) штата Аляска США. Реализуя задуманное, они прибыли на Чукотку и предложили одному из местных жителей за вознаграждение в размере 1 тысячи евро и 800 долларов США на маломерном судне перевезти их на территорию иностранного государства", — говорится в сообщении.
Местный житель сообщил о намерениях кубинцев пограничникам. Уголовное дело в отношении иностранцев с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Чукотский районный суд.
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