Власти Новосибирской области помогут малому и среднему бизнесу

В среду, 21 марта, глава Новосибирской области Андрей Травников , обсудил вопросы обеспечения технологического лидерства с представителями бизнес-сообществ региона и предпринимателями. Перед этим врио губернатора посетил компанию «2ГИС», как один из успешных бизнес-проектов, созданных в Новосибирской области. Андрею Травникову продемонстрировали работу основных подразделений компании, а президент компании «2ГИС» Вера Гармаш рассказала о реализации совместного с правительством Новосибирской области проекта по распространению информации о населенных пунктах региона. В частности, ранее на публичных картографических ресурсах информация о небольших населенных пунктах и дачных поселках была представлена на минимальном уровне. Приложения региональной геоинформационной системы (РГИС) Новосибирской области сделали доступными муниципальные пространственные данные.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день РГИС обеспечена собственной картографической подложкой, а число населенных пунктов Новосибирской области в справочнике «2ГИС» выросло практически в десять раз. В базе данных справочника — 486 городов и сел Новосибирской области. Позже Андрей Травников встретился с бизнесменами региона. Встреча прошла на площадке «2ГИС», поскольку компания проводит успешную кадровую политику, включающую образовательные программы по обучению новым профессиям, активно помогает малому бизнесу. Глава новосибирской области обсудил с бизнесменами несколько наиболее актуальных вопросов — налогообложение и налоговые льготы, консультационную помощь, меры государственной поддержки. В свою очередь предприниматели поделились опытом наиболее удачных практик в сфере стартапов.

«Правительство области продолжит оказывать все существующие и искать новые меры поддержки малому и среднему бизнесу в регионе», — резюмировал Андрей Травников, заметив, что малый бизнес является одним из важных двигателей экономики Новосибирской области. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.