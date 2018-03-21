Новый сверхскоростной «поезд‐пуля» начнет курсировать в Японии. Видео

Японии представили широкой общественности новое поколение поездов «Синкансэн». Сверхскоростные составы начнут курсировать по железным дорогам Страны восходящего солнца уже через два года, сообщили в японской железнодорожной корпорации JR Tokai. Японские власти также обещают повысить максимальную скорость всех железнодорожных составов к грядущей летней Олимпиаде в Токио.

Сообщается, что уже к летней Олимпиаде 2020 года новое поколение «Синкансэна» под названием N700S (Supreme) станет основным средством ежедневного передвижения внутри страны для миллионов пассажиров.

По данным JR Tokai, новое поколение сверхскоростных составов можно с легкостью отличить от предшественников по характерному «автомобильному» дизайну: головная часть поезда имеет ярко выраженные передние крылья. Согласно задумке японских инженеров, такая форма, как и на автомобиле, способна улучшить аэродинамические характеристики всего поезда.

Отмечается, что новая модель станет короче на 4 секции. При этом, японские инженеры обещают многократно повысить уровень комфорта для пассажиров всех 12 вагонов. Более того, новый

«поезд-пуля»

станет тише и на порядок экономичнее в эксплуатации своих предшественников. Тем не менее, пока местная железнодорожная инфраструктура не позволит новому поколению «Синкансэна» превышать максимальную скорость в 320 км/ч.

Сообщается, что на данный момент в Японии действуют всего четыре железнодорожных полотна, которые позволяют «Синкансэнам» перевозить пассажиров на предельной скорости. На всех остальных участках железной дороги островного государства

«поезда-пули»

не ездят в целях безопасности и комфорта пассажиров быстрее разрешенных 260–285 км/ч.

Тем не менее, заложенная техническая максимальная скорость N700S гораздо выше разрешенной. Власти Японии обещают модернизировать большую часть старого железнодорожного полотна к грядущей летней Олимпиаде и повысить предельную скорость передвижения «Синкансэн» до 360 км/ч.