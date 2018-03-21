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Новый сверхскоростной «поезд‐пуля» начнет курсировать в Японии. Видео
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Новый сверхскоростной «поезд‐пуля» начнет курсировать в Японии. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Японии представили широкой общественности новое поколение поездов «Синкансэн». Сверхскоростные составы начнут курсировать по железным дорогам Страны восходящего солнца уже через два года, сообщили в японской железнодорожной корпорации JR Tokai. Японские власти также обещают повысить максимальную скорость всех железнодорожных составов к грядущей летней Олимпиаде в Токио.
Сообщается, что уже к летней Олимпиаде 2020 года новое поколение «Синкансэна» под названием N700S (Supreme) станет основным средством ежедневного передвижения внутри страны для миллионов пассажиров.
По данным JR Tokai, новое поколение сверхскоростных составов можно с легкостью отличить от предшественников по характерному «автомобильному» дизайну: головная часть поезда имеет ярко выраженные передние крылья. Согласно задумке японских инженеров, такая форма, как и на автомобиле, способна улучшить аэродинамические характеристики всего поезда.
Отмечается, что новая модель станет короче на 4 секции. При этом, японские инженеры обещают многократно повысить уровень комфорта для пассажиров всех 12 вагонов. Более того, новый
«поезд-пуля»
станет тише и на порядок экономичнее в эксплуатации своих предшественников. Тем не менее, пока местная железнодорожная инфраструктура не позволит новому поколению «Синкансэна» превышать максимальную скорость в 320 км/ч.
Сообщается, что на данный момент в Японии действуют всего четыре железнодорожных полотна, которые позволяют «Синкансэнам» перевозить пассажиров на предельной скорости. На всех остальных участках железной дороги островного государства
«поезда-пули»
не ездят в целях безопасности и комфорта пассажиров быстрее разрешенных 260–285 км/ч.
Тем не менее, заложенная техническая максимальная скорость N700S гораздо выше разрешенной. Власти Японии обещают модернизировать большую часть старого железнодорожного полотна к грядущей летней Олимпиаде и повысить предельную скорость передвижения «Синкансэн» до 360 км/ч.
РЖД запустили «Ласточки» между Москвой и Иваново. Скоростной поезд повышенной комфортности проезжает многокилометровый путь всего за 3 часа и 40 минут.
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