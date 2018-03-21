Жительница Приморья начала жить по-другому после суда

Жительница Михайловского района приступила к выплате алиментов после отбывания административного наказания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю

Женщина не платила алименты больше двух месяцев, поэтому в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении

Рассмотрев материалы дела, мировой судья назначил гражданке наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Также суд постановил, что она обязана выплачивать денежные средства на содержание своего ребенка.

Общественно-трудовая деятельность пошла на пользу 39-летней женщине. По окончанию срока отбывания наказания женщина официально трудоустроилась дворником и приступила к выплате алиментов на содержание дочери.