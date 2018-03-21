Конгрессмены США решили усилить борьбу с «российской пропагандой»

В конгресс США внесли два законопроекта против «российской пропаганды», которые должны сделать деятельность иностранных СМИ «более прозрачной». В частности, предлагается обязать такие медиа, как RT и Sputnik , представлять полугодовые отчёты об источниках финансирования, каждый час транслировать объявления о том, что они контролируются из-за границы, а также сопровождать свои материалы специальной маркировкой. При этом в документе сказано, что «независимые» вещатели, такие, как BBC и France 24, под действие новых правил не подпадают. Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что принятый ранее Акт о регистрации иноагентов конгрессменов уже «не вставляет», а потому они перешли на «более тяжёлые законопроекты». В Конгресс США внесли два законопроекта против «российской пропаганды». В документах предполагается требовать большей прозрачности от иностранных СМИ и поддерживаемых правительством институтов, «борющихся за влияние в Соединённых Штатах».

Один из законопроектов — «О противодействии иностранной пропаганде» — был внесён членами комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей США демократом Сетом Мултоном и республиканкой Элиз Стефаник.

По словам Мултона, необходимость принятия документа обусловлена «атакой России на американскую демократию в 2016 году», а также «вмешательством» в выборы во Франции и Германии в 2017 году.

Законопроект предлагает обязать средства массовой информации, «контролируемые иностранными правительствами», представлять полугодовые отчёты, а также каждый час транслировать объявления о том, что канал контролируется из-за границы. Прежде всего, как пишет издание Foreign Policy , это коснётся таких средств массовой информации, как RT и Sputnik.

Как отмечается в заявлении Мултона, документ позволит «американскому народу», а также Федеральной комиссии по связи США (FCC) узнать, кем финансируется СМИ.

Франции. При этом закон не распространяется на «независимых» вещателей, таких, как BBC и France 24, которые получают финансирование от правительств Великобритании

Согласно ещё одному законопроекту — «О прозрачности иностранного влияния» — организации, которые продвигают политическую повестку дня иностранных правительств, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Трансляционные компании должны будут раскрывать источники контента, полученного от СМИ-иноагентов, таких, как RT. То есть, сюжеты телеканала при трансляции должны маркироваться как материалы, распространяемые агентами иностранного правительства.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже отреагировала на возможные меры Вашингтона в отношении телеканала.

«Когда FARA (Акт о регистрации иностранных агентов. — RT) уже не вставляет, конгрессмены переходят на более тяжёлые законопроекты», — сказала она.

Как RT стал иноагентом

В ноябре 2017 года Минюст США внёс компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов (FARA). Её название появилось в реестре под номером 6485.

Кроме того, в реестр иностранных агентов был внесён американский партнёр радиостанции Sputnik — компания Reston Translator и компания RTTV America, которая ранее сотрудничала с американским филиалом RT.

В Вашингтоне тогда обещали, что новый статус никак не отразится на деятельности RT. Однако не деле это не подтвердилось. Так, 30 ноября стало известно, что Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила телеканал аккредитации. В качестве причины было названо именно включение RT в список иноагентов.

В феврале 2018 года зарегистрироваться иноагентом по требованию американского Минюста пришлось компании RIA Global, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

В России не раз отмечали, что регистрация в качестве иноагента является наступлением на свободу слова и представляет угрозу безопасности сотрудников СМИ, так как применение FARA обязывает раскрывать их личные данные.

Как сообщала Маргарита Симоньян, после регистрации RT America в качестве иностранного агента канал столкнулся с рядом последствий.

«Наших журналистов лишают аккредитации, от нас начинают уходить сотрудники, потому что им морально тяжело работать в статусе иноагента, в эфире у нас стало появляться меньше гостей, а ещё серьёзнее, пожалуй, то, что многие наши американские партнёры заявляют нам, что вынуждены или отменять годами существовавшие между нами договорённости, или пересматривать целый ряд условий, касающихся, например, цен на оказываемые услуги. Как я и говорила, последствий много», — рассказывала главред RT.

Напомним, американский Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в 1938 году. Согласно этому закону, иностранные агенты, представляющие в американской политике правительства других стран, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали данные о своей работе и источниках финансирования.

Интересно, что изначально эти нормы приняли для борьбы с пропагандистской деятельностью пронацистских организаций.

В ответ на притеснение российских СМИ в Соединённых Штатах Госдума РФ приняла поправку к законодательству, которая позволяет Минюсту признавать иностранными агентами средства массовой информации, финансируемые из-за рубежа.