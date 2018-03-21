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Лидер лейбористов Джереми Корбин: Да, я вел бы дела с Владимиром Путиным
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Лидер лейбористов Джереми Корбин: Да, я вел бы дела с Владимиром Путиным 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Джереми Корбин (Jeremy Corbyn) заявил, что Британии следует взаимодействовать с президентом Путиным, несмотря на «все указания» на причастность России к отравлению Сергея Скрипаля.
Лидер лейбористов отметил, что образец отравляющего вещества, использованного в Солсбери, нужно отправить в Россию, чтобы там «категорически» сказали, происходит ли оно из российских запасов. По его словам, прежде чем напрямую обвинять Москву, нужно получить определенный ответ.
«Вел бы я дела с Путиным? Разумеется. Я критиковал бы его по вопросам прав человека в России и вообще много его критиковал бы, — сообщил г-н Корбин программе The World at One на BBC Radio 4. — Но с людьми на таких постах, с главами государств, необходимо взаимодействовать».
Он добавил: «Россия — это огромная страна, которая пострадала во Второй мировой войне больше прочих, и нам нужно признать, что отношения с ней необходимы. Да, это непросто, да, это требует усилий и решимости — но отношения должны быть».
Несколько видных лейбористов присоединились к правительству и возложили вину в случившемся в Солсбери на российский режим. Среди них были теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри (Emily Thornberry) и теневой министр обороны Ниа Гриффит (Nia Griffith). Теневой канцлер Джон Макдоннелл (John McDonnell) заявил, что он «полностью» согласен с Терезой Мэй и что «очень вероятно» организованное государством убийство, но при этом, как и г-н Корбин, не исключил, что ответственность может также лежать на неподконтрольных властям силах.
Г-н Корбин подчеркнул, что не нужно «рубить сплеча» и следует дождаться итогов расследования от международного органа. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия прибыли вчера в Британию, чтобы начать собирать образцы для изучения.
Ранее сегодня г-н Путин пообещал урегулировать споры с Западом дипломатическим путем. «Нужно, чтобы, так же как и в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается», — добавил он.
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