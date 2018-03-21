Пять мобильных телефонов обнаружила служебная собака в исправительном учреждении Приморья

В Приморье сотрудниками ГУФСИН при обходе внешней запретной зоны ЛИУ-47 в траве был найден и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находились пять мобильных телефонов. В поиске запрещенных предметов помогла служебная собака Терри, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Телефоны должны были попасть к осужденным. В настоящее время все материалы по данному факту переданы в ОМВД.

Немецкая овчарка Терри уже помогла сотрудникам учреждения предотвратить передачу партии запрещенных предметов, спрятанных аналогичным способом.