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Пять мобильных телефонов обнаружила служебная собака в исправительном учреждении Приморья
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Пять мобильных телефонов обнаружила служебная собака в исправительном учреждении Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье сотрудниками ГУФСИН при обходе внешней запретной зоны ЛИУ-47 в траве был найден и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находились пять мобильных телефонов. В поиске запрещенных предметов помогла служебная собака Терри, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Телефоны должны были попасть к осужденным. В настоящее время все материалы по данному факту переданы в ОМВД.
Немецкая овчарка Терри уже помогла сотрудникам учреждения предотвратить передачу партии запрещенных предметов, спрятанных аналогичным способом.
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