Жители Нидерландов на референдуме проголосовали против закона о слежке

Нидерландах подводят итоги референдума, посвященного расколовшему голландское общество закону о слежке. Одобренный обеими палатами парламента, он должен был вступить в силу 1 мая, однако результаты плебисцита могут заставить правительство пересмотреть спорный акт, расширяющий полномочия спецслужб по сбору персональных данных в интернете. Согласно предварительным данным, противники закона о «большом брате» побеждают — правда, с минимальным отрывом.

К референдуму, который проводился одновременно с муниципальными выборами, голландцы равнодушными не остались: явка составила 51,5 процента. Это подтвердила Нидерландская телерадиовещательная корпорация NOS. На вечер четверга расклад был таким: 48,7 процента подданных королевства выступили против закона, а 47,3 процента его поддержали. Остальные бюллетени были признаны недействительными. Правда, пока это данные экзит-полов. Как бы то ни было, правительство теперь находится в сложном положении. Хотя референдум носил консультативный характер, премьер-министр Голландии Марк Рютте пообещал пересмотреть инициативу в зависимости от народного волеизъявления. ТАСС напоминает, что она предусматривает расширение полномочий сразу двух спецслужб — Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки и безопасности. В частности, они наделяются правом вести электронную слежку за гражданами, в том числе контролировать их личную переписку, а также хранить информацию в своих базах в течение трех лет. Причем речь идет не только о лицах, подозреваемых, например, в причастности к терроризму, но в принципе о любых жителях страны.

Еще более щекотливый момент состоит в том, что голландские ведомства получают право передавать эти сведения иностранным спецслужбам. Но, судя по результатам голосования, половина принявших в нем участие голландцев чувствуют себя защищеннее благодаря таким мерам. Впрочем, пересмотр законопроекта вовсе не обязательно приведет к его отзыву: власти могут его доработать и даже дать ему зеленый свет в нынешнем виде вопреки мнению относительного большинства.