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В Нидерландах подводят итоги референдума о расширении полномочий спецслужб
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В Нидерландах подводят итоги референдума о расширении полномочий спецслужб 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сторонники закона, который расширит полномочия разведывательных органов Нидерландов, по результатам проходившего в среду референдума незначительно обходят тех, кто выступает против, сообщает информационный портал Dutch News со ссылкой на данные exit poll.
Согласно данным exit poll Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), в поддержку нового закона высказались 49% проголосовавших, за его пересмотр проголосовали 48% участников референдума, 3% участников голосования оставили бланки незаполненными в знак протеста против проведения плебисцита. Явка, по данным NOS, составила 48%. Это значительно выше 30%, необходимых для начала нового обсуждения закона в парламенте, отмечает портал.
Ранее правительство Нидерландов приняло закон, который расширит полномочия разведывательных структур в ведении слежки, в том числе даст возможность собирать данные в интернете в массовом порядке и при необходимости взламывать защищенные сервера. Собранная информация может храниться до 3 лет, а также может быть передана иностранным спецслужбам.
Сторонники пересмотра закона составили петицию за проведение референдума по этому вопросу, ее подписали более 300 тысяч человек. Референдум проходит одновременно с муниципальными выборами, итоги плебисцита будут носить для правительства консультативный характер.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее назвал идею о пересмотре закона «катастрофой». Однако многие в стране считают, что закон дает возможность разведывательным структурам вмешиваться в частную жизнь людей. Согласно сайту противников нового закона, референдум поддержали 39 различных организаций и компаний, включая нидерландские отделения правозащитников Amnesty International, Transparency International Netherlands и Хельсинкский комитет в Нидерландах (NHC).
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