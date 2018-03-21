Самое застенчивое животное в мире: «тихий заяц» показался людям впервые за 30 лет

Редкое млекопитающее, которое считалось вымершим на протяжении долгих лет, попало под камеры национального парка Читван в Непале

В национальном парке Читван в Непале впервые за 30 с лишним лет показался людям редкий щетинистый заяц, которого также называют «тихим зайцем». Об этом сообщает портал The Dodo.

Последний зафиксированный случай наблюдения человека за «тихим зайцем» произошел в 1984 году. С тех пор это редкое млекопитающее никто не видел, в связи с чем специалисты по охране окружающей среди в течение последних десяти лет были убеждены, что щетинистый заяц вымер.

Однако на прошлой неделе сотрудник национального парке Читван смог увидеть через камеры наблюдения детеныша «тихого зайца». Увиденное привело специалистов по охране окружающей среды в восторг. Существование здорового детеныша говорит о том, что, помимо него, где-то в недрах национального парка прячутся его родители и другие особи вида.

Щетинистый заяц вошел в Красную книгу еще в 1986 году. Млекопитающее получило свое имя из-за короткой жесткой шубки, напоминающей щетину. Популяция резко сокращалась из-за частных наводнений в регионе и развития сельского хозяйства, пока не встала на грань исчезновения. Однако теперь есть надежда, что «тихого зайца» удастся сохранить.