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На «Полярные авиалинии» завели административное дело за задержку зарплат
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На «Полярные авиалинии» завели административное дело за задержку зарплат 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» получила предупреждение за задержку более 13 млн рублей зарплаты. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Проведенной Якутской транспортной прокуратурой проверкой установлено, что 379 работникам АО «Авиакомпания „Полярные авиалинии“ заработная плата за декабрь 2017 года в размере более 13 млн рублей была выплачена с нарушением установленного срока», — говорится в сообщении.
В отношении авиакомпании и ее генерального директора возбудили дела об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) назначила наказания: компании — в виде предупреждения, а гендиректору — в виде штрафа в 10 тыс. рублей.
Кроме того, «Полярные авиалинии» оштрафовали на 20 тыс. рублей за непредоставление первичных статистических данных.
"Полярные авиалинии" создали в 1997 году. География полетов авиакомпании охватывает практически всю территорию Якутии. Рейсы выполняются в 20 арктических районов, в шести районах перевозчик имеет филиалы. Ежегодно компания перевозит свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов и почты.
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