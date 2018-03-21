Цветы под снегом: день весеннего равноденствия наступил в Приморье 20 марта

Пора жечь в темноте костры, отдавая дань стихии света и тепла. Прежде всего, равноденствие — астрономическое событие: солнце пересекает экватор, переходя из южного полушария в северное. День по продолжительности становится равен ночи. Издавна в народе считали, что в этот момент наступала настоящая весна. Праздник бурно отмечали: пели «заклички», пекли круглые караваи, украшали деревья выпечкой в форме птиц. В Приморье весна несколько запоздала, но всё равно пришла!

Костры и солнце

В Амурском заливе раскололись льдины, издалека видно — на самом их краю маленькие чёрные точки. Нет, не рыбаки — птицы перелётные отдохнуть присели. Такова приморская примета весны.

— Земля круглая, равноденствие наступило во всех частях света, — говорит филолог, искусствовед, художник Горазда Лунекова. — В нашей стране больше оно чувствуется в Крыму , где всё цветёт. Здесь климат другой, но солнце «поворачивается» к весне с начала февраля. Замечали? Ещё лежит снег, а вокруг деревьев появляются проталины. У нас неоспоримое преимущество — солнца в избытке, как зимой, так и весной. Солнце, помноженное на отображенный свет от моря…

Некоторые исследователи считают, что много веков назад Масленица и равноденствие совпадали. Язычники наших дней с 20 на 21 марта уходят в леса, прыгают через костры и возвращаются просветлёнными. А для остальных — ничего особенного не происходит?

— Наша жизнь зависит от солнца, поэтому равноденствие — важный момент в жизни всех людей, — считает Горазда Лунекова. — Когда усиливается доминанта тепла, света, а значит, позитивного состояния больше. Конечно, много языческих традиций христианство переняло. К примеру, издревле в дни равноденствия крашеные яйца готовили, пекли куличи, посещали кладбища, жгли ночные костры. Календари менялись, теперь всё несколько иначе. Смысл этого дня остаётся — поддержать свет, осознать, что жизнь бесконечна. В каждом человеке есть маленькое солнце. Солнечный человек, значит, добрый.

— При Иване IV об этом дне колокольным звоном возвещали, — продолжает участник фолк-группы «Традиция», организатор фестиваля «Равноденствие» Сергей Макаркин . — Раньше мы ездили по деревням, записывали у бабушек весенние мелодии — заклички. Они рассказывали нам, как печь специальное печенье «жаворонки». Одно съедобное для гостей, другое — из соли и теста — для птиц, его вешают на деревья или подбрасывают в небо.

Музыкант и гидролог по профессии добавил, что для него живая муха на окне — самая верная весенняя примета. А у советского писателя Виталия Бианки: если синичка запоёт — это знак для русских крестьян, что пора начинать полевые работы.

Подснежники с салом

— Разве синицы поют? Так, «цывакают», — парировал старший научный сотрудник приморской плодовоовощной подопытной станции «Суражевка» Александр Корнилов . — Снег выпал, они к людям прибиваются. Я им сало в кормушки кладу. Весна ещё не пришла, только намётки образовались.

Учёный сообщил, что на рост некоторых сельхозкультур влияет длина светового дня. В условиях пасмурного приморского лета невозможно вырастить капусту или лук большой урожайности. Томатам, картофелю и огурцам не привыкать.

— Бывает, приступаем к работам в конце марта, в этом году не получится, холодновато, — продолжает специалист. — Только в апреле начнём сеять лук-чернушку, перцы и баклажаны на рассаду, овёс. Самая главная проблема — поднять зябь. От качества подготовки почвы зависит урожай.

Как только черемуха зацвела, пора картошку сажать — вспомнил майскую примету агроном. А сегодня и подснежников не найти.

— А у нас уже растут цветы под снегом! — хвастается председатель общины коренных малочисленных народов Пожарского района «Адигад» Ирина Канчуга. — В начале марта мы отметили и окончание зимнего сезона охоты — праздник «Вакчай ни». Были и шаманские обряды, и состязание среди охотников, и конкурс национальных блюд.

Пока потомки удэгейцев соревнуются в стрельбе из лука и метании копья, в Ольгинском и Красноармейском районе отметили Нейкини — встречу весны, равноденствие. За окнами — еще минус 10, но всё идёт к лету.

Весна капризна и противоречива, для синоптиков время неспокойное. Не случайно 23 марта на календаре Всемирный день метеоролога.

— Как только начинает снег таять, побежали ручьи, значит, весна, — нашёлся начальник Примгидромета Борис Кубай . — Я бы очень хотел связать все праздники в одной целое, но ничего выдающегося в дне равноденствия не усматриваем. День прибавляется, солнце выше, даже холода, которые возвращаются ночью, нивелируются дневным прогревом.

— Так снега больше не будет?

— Я так не сказал, — ответил Борис Кубай. — И в мае бывают снежинки.

— День приблизительно равен ночи, и что? — скептически спросил директор Уссурийской обсерватории Дмитрий Ерофеев . — Для астрономов более благоприятна зима: чем ближе к лету, тем сложнее уследить за солнцем.

То ли дело, накануне международного женского дня астероид мимо земли пролетал! Астрономы Уссурийска наблюдали его в оптическом диапазоне. Говорят, что звёзды на фоне глобальных наблюдений за астероидами — лишь точки отчёта в многомерном пространстве. А в соседней Поднебесной наступает праздник Чуньфэнь. Цветут сакура, дикая вишня, абрикос, китайская слива, персики, груши. Китайцы говорят: «На Чуньфэнь луна и солнце равны друг другу, а день и ночь — напротив, они лишь зной и жуткий холод».

КОММЕНТАРИЙ

Врач Приморского центра медицинской профилактики Галина Халиман:

— День становится длиннее, солнечных лучей всё больше. Казалось бы, организм должен с благодарностью откликнуться на эти подарки природы. Однако происходит обратное: на многих наваливается настоящая хандра. Человек испытывает синдром весенней усталости: недомогание, проявляющееся в снижении работоспособности, повышенную утомляемость, упадок сил, нервозность, бессонницу и т. д. Как следствие, у человека ухудшаются память и внимание, он подавлен или раздражён.

Главный совет для тех, кто хочет справиться с упадком сил, прост, но эффективен: начните вести здоровый образ жизни. Банально? Многие проблемы со здоровьем — следствие вредных привычек. Не усугубляйте ситуацию переутомлением на работе. Незаменимый помощник в борьбе за здоровье — умеренные физические нагрузки. Три залога отличного настроения и самочувствия — свет, цвет и воздух. Не загораживайтесь шторами от солнечного света, сейчас он нужен вам, как никогда. Хотя бы полчаса в день находитесь на свежем воздухе. Добавьте в свою жизнь больше ярких цветов.