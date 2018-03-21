Николай Глушков, найденный мертвым с собачьим поводком на шее, накануне провел ночь с молодым любовником

Когда Глушков умер, у него дома находился его партнер — русский мужчина в возрасте лет 20-30 по имени Денис. Об этом рассказал друг Глушкова.

68-летний бизнесмен был найден мертвым неделю назад в городском доме, который он снимал в Нью-Малдене в Южном Лондоне. В прошлый понедельник у Глушкова гостила и его дочь, Наталья.

Полиция первоначально сочла его смерть необъяснимой, но после того, как вскрытие показало, что причиной смерти стало «сдавление шеи», она начала расследование убийства, предположив, что Глушков был задушен.

Следователи считают, что Глушкова, возможно, кто-то задушил собачьим поводком и попытался сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство.

Как заявил сегодня представитель Скотленд-Ярда, признаков насильственного проникновения в дом полиция не обнаружила, что означает, что он, возможно, знал своего убийцу. При этом было заявлено, что смерть не связана с отравлением нервно-паралитическим веществом российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Друг Глушкова сказал: «Думаю, что он жил один, но у него регулярно гостил партнер, и в ту ночь, когда его нашли мертвым, этот человек тоже там был».

«Я мало что о нем знаю — только то, что его звали Денис, он был намного моложе, я бы сказал, лет 20 с лишним, и что он, как и Николай, также был из России ».

«Насколько я понимаю, Денис обнаружил тело вместе с Натальей, дочерью Николая, которая в тот вечер тоже была у него в доме».

«Они оба позвонили в полицию. Думаю, потом полицейские беседовали с Денисом и Натальей, но где они находятся в данный момент, я не знаю».

«По одной из версий, которую, по-моему, рассматривает полиция, он мог умереть во время секс-игры, когда что-то пошло не так и случилось что-то страшное».

«Когда Николай был моложе, у него были традиционные отношения, у них с женой были дети. Но потом, в более позднем возрасте он признался, что является геем», — добавил наш собеседник.

Николай Глушков бежал в Великобританию после того, как в России его обвинили в мошенничестве.

Он открыто критиковал президента России Владимира Путина и обвинял Кремль в смерти своего близкого друга Бориса Березовского , который в 2013 году был найден повешенным в своем доме недалеко от Аскота в графстве Беркшир.

Помимо того, что у Глушкова был большой долг, российская государственная авиакомпания «Аэрофлот» подала против него иск на сумму 87 миллионов фунтов стерлингов, обвинив его в том, что они с Березовским присвоили эти деньги.

В ближайшие недели он должен был предстать перед Высоким судом.

Кларк Джарретт (Clarke Jarrett), начальник отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом, который ведет расследование убийства, заявил: «Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые уже откликнулись на нашу просьбу, и хотел бы убедительно попросить всех, у кого, возможно, имеется информация, связаться с нами, если они еще не сделали этого.

»Сегодня наши полицейские будут находиться в районе, где проживал Глушков, поэтому прошу прийти и побеседовать с ними, если вы считаете, что видели или слышали в прошлое воскресенье или понедельник что-то подозрительное».

«Расследование продвигается, мы приняли ряд заявлений и у нас есть более 400 вещественных доказательств, которыми занимаются специалисты. Признаков насильственного проникновения мы пока не обнаружили, но судебно-медицинская экспертиза в доме Глушкова продолжается, и мы рассчитываем, что еще какое-то время будем там работать».

«Я должен подчеркнуть, что в ходе расследования мы пока не нашли ничего такого, что могло бы указывать на какую-то связь с покушением на убийство в Солсбери. И я хотел бы заверить жителей Нью-Малдена, что никаких серьезных угроз здоровью населения в связи с этим расследованием нет».

Наталья, которая, по некоторым данным, учится в магистратуре Вестминстерского университета, якобы пережила сильное потрясение, обнаружив тело своего отца и, по имеющимся данным, скрылась.