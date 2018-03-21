Вот новые планы Путина на Россию

Отношения с Западом могут стать еще хуже, но, вероятно, военной агрессии больше не будет. В то же время Россия станет укреплять вооруженные силы.

Вот что думают эксперты о российской внешней политике после воскресных выборов.

Эксперты: Путин отстраняется от Запада

Эксперты, с которыми побеседовала газета «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet) полагают, что курс российской внешней политики после выборов останется неизменным. Аналитики обычно указывают на то, что с 2007 политический курс склоняется в сторону обороны с великодержавными претензиями.

Каролина Вендиль Паллин (Carolina Vendil Pallin), руководитель научных исследований в шведском Институте тотальной обороны, указывает, что дома Владимир Путин пользуется высоким рейтингом доверия в связи со своей внешней политикой. Проведение выборов в годовщину аннексии Крыма не случайно, считает она.

«Существует внешнеполитическая линия, которой они и придерживаются. У российского политического руководства относительно мало возможностей отступить, например, от аннексии Крыма, потому как оно в большой степени основывает свою легитимность и популярность на том, что Россия вернула себе свое якобы законное место в международной системе», — говорит она.

Отношения России с США останутся плохими. Правительства обеих стран в последний год упоминали, что отношения между ними находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.

В последние недели ухудшились отношения и с Великобританией

Химическая атака в Солсбери против бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатической войне, которая может еще усугубиться.

Персонал в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

«Отношения с Западом станут еще хуже, если это вообще возможно. Этот инцидент, конечно, будет маячить еще некоторое время», — говорит Ингмар Олдберг (Ingmar Oldberg), ассоциированный исследователь Института внешней политики и эксперт по российской внешней политике.

Ни он, ни Каролина Вендиль Паллин не думают, что Россия в ближайшие годы попытается провести полномасштабную наступательную операцию в стиле аннексии Крыма 2014 года или войны в Грузии 2008 года.

«Замороженные конфликты, которые образовались в этих странах, для России стали способом оказывать давление на них. Украина и Грузия в ближайшем будущем, похоже, не смогут подать заявку на вступление в НАТО , а ведь именно этому Россия в первую очередь и хотела помешать», — говорит Каролина Вендиль Паллин (Carolina Vendil Pallin).

Балтийское море в центре военно-политической силовой игры

В сфере обороны Владимир Путин стремится осуществить новую государственную программу вооружения. На нее выделяется в общей сложности 20 тысяч миллиардов рублей. Новые системы вооружений нацелены на Швецию и северный фланг НАТО по двум направлениям: из Арктики и через Балтийское море.

В своем ежегодном обращении в Москве несколько недель назад президент привел несколько примеров того, какое оружие будет в арсенале у российских военных в будущем.

«Нам удалось создать уникальное оружие, равного которому нет ни у одной страны в мире», — объявил Путин торжествующе.

На гигантском экране за спиной президента возникали изображения, сделанные во время запусков межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». По словам Владимира Путина, это «ужасное оружие с неограниченной дальностью действия».

«Его нельзя остановить», — объяснил президент.

Война в Сирии используется и военной, и оборонной промышленностью как возможность испытать новые системы вооружений и новое оборудование.

«Во время военной операции в Сирии проводились обширные испытания вооружений», — рассказал недавно российский «министр вооружений» Дмитрий Рогозин , отвечающий за космическую и оборонную промышленность.

Например, речь идет о корветах класса «Буян-М» с ядерными ракетами «Калибр», которые появлялись также и в Балтийском море. А еще о системе противовоздушной обороны С-400, которая уже есть в Калининграде и в пригороде Санкт-Петербурга

В ходе российской атаки на Прибалтику ракетная система может быть размещена на Готланде в качестве упреждающей меры, чтобы заполучить контроль над воздушными и морскими путями Балтийского моря и отрезать поддержку НАТО.

В Калининграде вдобавок размещены ракеты «Искандер», чей радиус действия покрывает южную и восточную Швецию, включая Готланд.

Далеко на севере российские военные усилили работу в арктических районах. В 2014 году создали специальные войска, которые будут постепенно наращивать людской состав и вооружения. Эта область охватывает северную Россию, включая Кольский полуостров, а также Скандинавию и Северный ледовитый океан, по информации доклада Тотального института обороны по России.

Недавно разведывательная служба норвежских вооруженных сил подтвердила, что учения «Запад» использовались для того, чтобы переместить системы «Искандер» поближе к границе Норвегии , которая входит в НАТО. Северная Швеция тоже находится в зоне действия ракет, размещенных в арктическом регионе.

С технической точки зрения в новой программе вооружений на 2018-2027 годы доминирует тактическое и стратегическое ядерное оружие в сочетании с ракетами точного наведения для наземных, морских и воздушных соединений.

Кроме «Сармата», существуют также межконтинентальные баллистические системы «Рубеж». Обе системы обладают разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения, что позволяет выпускать до 15 ядерных боеголовок в разные цели одновременно.

В программу вооружения входит также современные танки и бронетранспортеры, новейшие истребители и подводные лодки, оснащенные ядерным оружием.

Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»

Официальное российское объяснение идущего сейчас наращивания вооружений гласит, что НАТО продвинула свои позиции, приняв в свои ряды новые страны, и угрожает традиционной сфере интересов России, а также ее территориальной целостности.

Собственная цель Путина, связанная с военными силами, — это вернуть России роль мощной державы с международным влиянием, таким же, как во времена СССР. Война в Сирии — пример наращивания радиуса действий.

Россия смотрит на Восток

Последний период правления Владимира Путина характеризовался сильным ухудшением отношений с западным миром. В то же время Россия расширила свою торговлю с Китаем и Индией, а также вмешалась в сирийскую гражданскую войну на стороне режима, что сыграло ключевую роль в развитии событий.

Ингмар Олдберг (Ingmar Oldberg), ассоциированный исследователь из Института внешней политики, полагает, что Россия будет пытаться углубить сотрудничество с Китаем. Однако Китай лишь отчасти поддержит ее инициативу.

«Китай — сам по себе, и он не слишком внимательно прислушивается к России», — поясняет Олдберг.

Что касается Сирии, где президент Башар Асад идет к победе, Ингмар Олдберг считает, что там Россия не будет играть особенно активную роль, несмотря на военную интервенцию.

«Россия никогда не говорила о восстановлении Сирии. Она, например, не заботится о сирийских беженцах. Ее поддержка касается только победы над террористами и теми, кто предположительно им помогает».

Каролина Вендиль Паллин, научный руководитель в Тотальном институте обороны, считает, что Ближний Восток — не слишком важный предвыборный вопрос в России.

«Отчасти потому, что уже три раза было сказано, что Россия выходит из войны. Считается, что особо крупных потерь не понесли. Та картина, которая транслируется в России, подразумевает, что страна там действует, чтобы победить ИГИЛ (организация запрещена в России) и помочь населению, и в этом достигнуты успехи», — говорит она.

Иран тоже поддерживает сирийский режим. Отношения России с Ираном, однако, осложняются тем, что Владимир Путин за время своего президентства пытался сблизиться с Израилем

«Трудно будет поддерживать Иран, если начнутся столкновения между Ираном и Израилем в Сирии», — говорит Ингмар Олдберг.

Дальше на востоке тлеет конфликт между Японией и Россией из-за группы Курильских островов, расположенных между северным Хоккайдо и Камчаткой. Россия недавно решила еще больше милитаризовать эту область, что может вызвать осложнения между двумя странами.

Цена на нефть определяет экономическое положение

Предвыборные обещания Владимира Путина в сфере экономики, мягко говоря, смелые. Он обещает удвоить средства, выделяемые на медицинское обслуживание и инфраструктуру, поднять зарплаты и тем самым наполовину снизить бедность в стране.

Звучит громко, но за шесть лет сделать это реально, полагает Лаура Соланко, старший консультант в Банке Финляндии и эксперт по России. Однако многое зависит от цен на нефть.

Президент России Владимир Путин во время посещения Туапсинского НПЗ «Роснефти»

С того момента, как Путин впервые пришел к власти в 2000 году, развитие российской экономики следовало за ценами на нефть и газ, которые обеспечивают четвертую часть ВВП страны.

Большую часть 2000-х цены на нефть росли вместе с уровнем жизни рядовых россиян. В последние годы цены на нефть падали, реальные зарплаты уменьшались, и русские становились беднее.

«Но несмотря на снижение, уровень жизни каждого россиянина, в принципе, сейчас выше, чем был в конце 90-х», — говорит Лаура Соланко.

Сейчас цены на нефть вновь пошли вверх, Россия из рецессии переходит к слабому росту и может вновь увеличить нефтяные фонды. В ближайшие годы ожидается, что цена на нефть остановится примерно на 60 долларах, что означает, что Россия не окажется в остром кризисе, но при этом и расти экономика тоже не будет.

«Это выглядит не особенно хорошо. Прирост очень низкий, а диверсифицировать экономику так и не удалось, она по-прежнему очень сильно зависит от цен на нефть», — говорит Сюсанне Оксеншерна (Susanne Oxenstierna), эксперт по российской экономике из Института тотальной обороны.

В отличие от Лауры Соланко, она полагает, что у Путина нет шансов выполнить свои предвыборные обещания. Сюсанне Оксеншерна рассказывает, что Путин распорядился подготовить две программы реформ, которые были представлены до выборов. В одной речь шла о большей помощи от государства, а в другой — об эффективизации экономики и наращивании конкуренции.

Лишь после выборов мы увидим, какую из линий выберет Путин.

Эксперты согласны в том, что санкции США и ЕС имели ограниченное влияние на российскую экономику. По словам Лауры Соланко, тут речь идет о каких-то тысячных от ВВП страны. Но целью санкций и не было потопить Россию, они нужны лишь для того, чтобы повлиять на ограниченную группу людей.

«Они должны осложнить жизнь друзьям Путина», — подытоживает Сюсанне Оксеншерна.

Власть церкви в обществе растет

Власть православной церкви в России растет, и консервативные ценности становятся в политике все важнее.

Эта тенденция усилилась в начале третьего периода правления Путина после больших демонстраций против президента, прошедших в Москве и других крупных городах в 2011-2012 годах, говорит Веера Лайне (Veera Laine), эксперт по России из Института внешней политики в Финляндии. Когда либеральные горожане показали, что не поддерживают президента, он ответил еще более резким разворотом в сторону тех, кто мыслит консервативно — а их в России большинство.

«Государство извлекает пользу из поддержки церкви, потому что русские больше полагаются на церковь, чем на многих государственных деятелей», — говори Веера Лайне.

Влияние церкви заметно, например, в том, что наказание за насилие в семье смягчилось. Физическая агрессия против партнера или ребенка с 2017 года не считается больше преступлением, если она не приводит к тяжким телесным повреждениям.

Еще раньше был введен закон против «оскорбления религиозных чувств». В соответствии с ним одного молодого человека осудили за то, что он играл в «Покемон Гоу» (Pokémon Go) в церкви.

Также была запрещена «пропаганда гомосексуализма несовершеннолетним», а это значит, что организациям, которые борются за права сексуальных меньшинств, стало очень трудно работать в стране. По словам Вееры Лайне, дискриминация и угроза насилия — это часть повседневности для меньшинств в России.

Путин часто обращается к консервативным ценностям, но он не пожелал конкретно высказать свою позицию по этим вопросам. Скорее они просто удобны для его целей в настоящий момент. Веера Лайне не исключает, что внутренняя политика страны в будущем может стать несколько либеральнее, но пока что никаких признаков этого нет.

«Изменения, которые мы наблюдали в последние шесть лет, будут иметь большое влияние еще долгое время», — говорит она.

Законодательные изменения прошли в России без особых дебатов. СМИ больше освещают внешнюю политику, а сейчас горячей темой стала также химическая атака против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля — и очевидно, что дискуссии проходят под несколько иным углом, чем на Западе.