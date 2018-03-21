Прокуратура требует лишить «Свидетелей Иеговы в Швеции»* дома с участком 

САРАТОВ, 21 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области через суд потребовала лишить религиозную организацию "Свидетели Иеговы в Швеции"* жилого дома с земельным участком в городе Энгельсе, сообщили РИА Новости в Энгельсском райсуде Саратовской области.
Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил «Свидетелей Иеговы»* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. Верховный суд РФ решил обратить имущество ликвидируемой организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность России.
"В период проведения проверок и рассмотрения дела местная организация «Свидетели Иеговы Красноармейска Саратовской области» пожертвовала свое имущество — жилой дом и земельный участок по адресу: Энгельс, улица Золотовская, 91 — религиозной организации «Свидетели Иеговы в Швеции»*. По мнению прокуратуры Саратовской области, данная сделка является мнимой", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, заместитель прокурора области в интересах государства обратился с иском к религиозной организации «Свидетели Иеговы в Швеции»*, потребовав признать договоры пожертвования недействительными и закрепить право собственности на жилой дом с участком в Энгельсе за Россией.
"Судебное заседание назначено на 14 мая", — отметила представитель суда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России