Прокуратура требует лишить «Свидетелей Иеговы в Швеции»* дома с участком

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил «Свидетелей Иеговы»* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм. Верховный суд РФ решил обратить имущество ликвидируемой организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность России.

"В период проведения проверок и рассмотрения дела местная организация «Свидетели Иеговы Красноармейска Саратовской области» пожертвовала свое имущество — жилой дом и земельный участок по адресу: Энгельс, улица Золотовская, 91 — религиозной организации «Свидетели Иеговы в Швеции»*. По мнению прокуратуры Саратовской области, данная сделка является мнимой", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, заместитель прокурора области в интересах государства обратился с иском к религиозной организации «Свидетели Иеговы в Швеции»*, потребовав признать договоры пожертвования недействительными и закрепить право собственности на жилой дом с участком в Энгельсе за Россией.

"Судебное заседание назначено на 14 мая", — отметила представитель суда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России