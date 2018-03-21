Платные услуги, облезлые коридоры: «Ревизорро: Медицинно» выпустили передачу об уральских больницах

Общероссийский развлекательный телеканал Пятница представил очередной выпуск телепередачи «Ревизорро: Медицинно», который был снят в Екатеринбурге . Московские журналисты побывали с ревизией в нескольких уральских больницах. В каждой из них съёмочный процесс сопровождался скандалами, а кое-где — рукоприкладством.

Так, в ЦГБ г. Березовский участники программы обвинили врачей, что в их учреждении практически невозможно бесплатно пройти эндоскопию (даже с направлением на руках). В передаче показали ситуацию, когда одна из пациенток долго не могла записаться на бесплатный приём, но после того, как девушка пошла в платный кабинет и заплатила 2 тысячи рублей, ей быстро назначили процедуру ФГДС.

После этого руководство лечебницы пожаловалось ведущей Оксане Константиновне, что на бесплатное лечение бывают очереди, а тем, кто не получил услугу в положенный законом срок необходимо жаловаться напрямую руководству больницы.

Напоследок, блуждая по коридорам ЦГБ, журналисты, обратили внимание, что на информационных досках отсутствуют сертификаты, которые бы подтверждали квалификацию врачей. Телеведущую также поразило отсутствие ремонта. В частности, она обратила внимание обшарпанный туалет.

«Непонятно, то ли поликлиника, то ли баня заброшенная. — воскликнула Оксана Константиновна. — Помещение просто чудовищное! Открываешь, и великий русский язык на этом заканчивается. Мне зайти туда страшно даже в бахилах».

А в Екатеринбурге медицинские ревизорро устроили скандал в травматологической больнице № 36. Членов съёмочной группы возмутило, что врачи очень быстро (и, якобы без проверок) отпустили домой девушку, которая получила в ДТП травму почек. Журналисты показали сцену, где пострадавшей с трудом ищут таблетки и стакан воды. Съёмки чуть не закончились дракой из-за того, что телеведущая попыталась прорваться мимо врачей в хирургический стационар. В потасовке чуть не сломали дверь.

В ходе съёмок возмущённые уральские медики неоднократно требовали у журналистов убрать камеры и обвиняли телевизионщиков в провокациях. Члены съемочной группы не стесняясь врывались в кабинеты (за их спиной ходили охраники-амбалы). После инцидента в больнице № 36 медицинский персонал даже подавал заявление в полицию.