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Самая большая установка пылеподавления запущена на Дальнем Востоке
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Самая большая установка пылеподавления запущена на Дальнем Востоке 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ее дальность покрытия составляет более 150 метров. Кроме того, оборудование имеет свою метеостанцию и способно корректировать работы с учетом направления ветра, сообщило РИА «Восток‐Медиа».
Уточняется, что на презентации новейшей системы присутствовали депутаты городской думы города Находки, а именно — Алексей Макаров, Андрей Кузнецов и Рита Подкорытова.
Водяная пушка установки имеет высокий эффект пылеподавления. Благодаря ей в летнее время года генерируется водяной туман, а зимой создается снежный покров.
Это — одна из самых мощных на Дальнем Востоке установок, потребляет 270 литров воды в минуту и самостоятельно корректирует направление струи исходя из розы ветров
— исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.
В сообщении уточняется, что в зимнее время установка может работать в режиме распыления снега, который осаждает угольную пыль и формирует на поверхности плотное снежное одеяло.
Сегодня мы договорились с руководством «Терминала Астафьева», что нам будут предоставлены более подробные планы и проекты по переходу на закрытый вид перевалки, и мы со своей стороны будем контролировать выполнение этой программы
— Рита Подкорытова.
Кроме того, подобные пылеподавляющие установки уже показали свою эффективность в Мурманском торговом порту, Ванино,
Усть-Луге
и в других угольных терминалах.
В настоящее время общее число таких пылеподавляющих устройств на «Терминале Астафьева» достигло семи единиц.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась одним из мировых лидеров по загрязненности воздуха.
Однако ее опередили Индия и Китай. Воздух в столице России грязнее, чем в Берлине, Париже, Вене, Лондоне и большинстве городов США.
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