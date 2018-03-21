Самая большая установка пылеподавления запущена на Дальнем Востоке

Ее дальность покрытия составляет более 150 метров. Кроме того, оборудование имеет свою метеостанцию и способно корректировать работы с учетом направления ветра, сообщило РИА «Восток‐Медиа».

Водяная пушка установки имеет высокий эффект пылеподавления. Благодаря ей в летнее время года генерируется водяной туман, а зимой создается снежный покров.

Это — одна из самых мощных на Дальнем Востоке установок, потребляет 270 литров воды в минуту и самостоятельно корректирует направление струи исходя из розы ветров

— исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.

В сообщении уточняется, что в зимнее время установка может работать в режиме распыления снега, который осаждает угольную пыль и формирует на поверхности плотное снежное одеяло.

Сегодня мы договорились с руководством «Терминала Астафьева», что нам будут предоставлены более подробные планы и проекты по переходу на закрытый вид перевалки, и мы со своей стороны будем контролировать выполнение этой программы

— Рита Подкорытова.

Кроме того, подобные пылеподавляющие установки уже показали свою эффективность в Мурманском торговом порту, Ванино

Усть-Луге

и в других угольных терминалах.

В настоящее время общее число таких пылеподавляющих устройств на «Терминале Астафьева» достигло семи единиц.