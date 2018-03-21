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Austrian Airlines отменит в четверг почти 70 рейсов
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Austrian Airlines отменит в четверг почти 70 рейсов 

Российская Газета 3 часа назад
Авиакомпания Austrian Airlines объявила об отмене 22 марта десятков рейсов из Вены в крупнейшие города Европы.
"В связи с производственным совещанием летного персонала в четверг, 22 марта, с 08:30 (10:30 по московскому времени) в движении воздушного транспорта будут наблюдаться перебои. Мы заранее предусмотрительно сократили количество рейсов и отменили почти 70 авиарейсов", — цитирует ТАСС заявление главного австрийского авиаперевозчика.
Изменения в расписании коснутся порядка 5,5 тысячи авиапассажиров. В частности, будут отменены полеты между Веной и Берлином, Белградом, Брюсселем, Бухарестом, Варшавой, Грацем, Гамбургом, Дюссельдорфом, Загребом, Инсбруком, Каиром, Киевом, Миланом, Минском, Москвой, Парижем, Прагой, Софией, Штутгартом, Тегераном и Тель-Авивом. Руководство Austrian Airlines предложило пассажирам заранее перебронировать полеты.
Летный персонал компании ведет переговоры с начальством о заключении нового коллективного трудового договора. Сотрудники считают предложение руководства компании о компенсации инфляции в размере 2,1 процента и единовременной выплате в 1,4 процента слишком маленьким.
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