В Калининграде открывается стартап-конференция фонда «Сколково»

"Крупнейший всероссийский проект для стартап-команд пройдёт в Калининграде 21 и 22 марта. Технологических предпринимателей, молодых учёных и студентов ждут образовательные программы, менторские сессии и лекции ведущих бизнес-экспертов России и Европы, конкурс среди начинающих стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений — биомедицина, промышленные и информационные технологии", — говорится на сайте проекта.

Калининградские участники конкурса будут бороться за победу в трех номинациях: IT, биомедицина и промышленные технологии. Победители получат билеты на международную конференцию Startup Village в Сколково. Экспертам представят проекты по инновационной технологии защиты морских берегов и восстановлению пляжей; ранней иммуннодиагностике рецидива рака, безотходной переработке белоксодержащих отходов, которые остаются при переработке мясокостного сырья.

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше 5 тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.