В Калининграде открывается стартап-конференция фонда «Сколково» 

КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Стартап-конференция фонда «Сколково» и конкурс инновационных проектов Open Innovations Startup Tour открывается в среду в Калининграде.
"Крупнейший всероссийский проект для стартап-команд пройдёт в Калининграде 21 и 22 марта. Технологических предпринимателей, молодых учёных и студентов ждут образовательные программы, менторские сессии и лекции ведущих бизнес-экспертов России и Европы, конкурс среди начинающих стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений — биомедицина, промышленные и информационные технологии", — говорится на сайте проекта.
Ожидается, что в среду в рамках сессии «Открытый микрофон» на вопросы разработчиков и бизнесменов ответят заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Калининградские участники конкурса будут бороться за победу в трех номинациях: IT, биомедицина и промышленные технологии. Победители получат билеты на международную конференцию Startup Village в Сколково. Экспертам представят проекты по инновационной технологии защиты морских берегов и восстановлению пляжей; ранней иммуннодиагностике рецидива рака, безотходной переработке белоксодержащих отходов, которые остаются при переработке мясокостного сырья.
В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше 5 тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.