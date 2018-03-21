Европа и Россия: борьба систем

Россия необходима, когда речь идет о больших международных конфликтах», — говорит Хайко Маас (Heiko Maas). Это утверждение так же верно, как и банально. Оно верное, потому что новый министр иностранных дел Германии этими словами делает своего рода предложение о переговорах, конечно, с рядом оговорок. С другой стороны, предложение не имеет смысла, потому что вклад России в мировую политику на протяжении многих лет является не конструктивным, а деструктивным. (Вклад в ядерное соглашение с Ираном — исключение). Как же вести себя со страной, которая, по всей видимости, не желает регулировать кризисы, и интерес которой, кажется, заключается в том, чтобы самой представлять собой кризис?

Германии сейчас нелегко обсуждать эту серьезную проблему с необходимой ясностью. Трактовка России — полярная. Это связано с историческим контекстом, в самом центре оказалась старая разобщенность мирового ребенка, который не знает, куда относиться, к Западу или к Востоку. Те, кто с особым пониманием относится к России, видят страну, которая лишь колко реагирует на агрессивное давление со стороны Запада.

Обман и ложь оказались в центре международных отношений

Это нонсенс. Германия давно нашла свое место — в центре Европы, в сообществе, которое основывается на праве и демократии. В это сообщество Россия в настоящий момент не входит. Напротив, руководство страны аллергически отвергает все усилия по демократизации. Также отклоняются и предложения о взаимопонимании. Экономические отношения давно уже могли бы снова функционировать, если бы кровоточащая рана Восточной Украины зажила. О вооружении, противоракетной обороне и ядерном вооружении нужно разговаривать.

Но как можно друг другу доверять, если нельзя даже верить словам президента, который в ходе всех тлеющих конфликтов в соседних странах, в ходе варварской войны в Сирии , в отношении внутренних свобод россиян говорит одно, а делает совсем другое? Последний пример: несколько дней назад Путин объявил о технологическом рывке в области вооружений. А теперь он хочет экономить на вооружении.

Что это? Потеря доверия все больше усугубляется. Картина мира российского руководства прочно засела в сознании страны. Снаружи находится враждебное зарубежье, от которого нужно защищаться. Эта паранойя приводит в результате к закрытой системе. Без внешнего врага притязания на власть внутри страны уже не поддержать. Показателен анализ руководителя предвыборной кампании Путина, который увязал реакцию на химическую атаку в Великобритании и высокую явку. Так работает вся система.

Обман и ложь оказались в самом центре международных отношений. Трамп неприкрыто лжет, лжет Путин, лжет китайское руководство, показывая налево, а в действительности идет в правую сторону. С ложью приходит и утеря доверия, а затем и нестабильность. Что потом? Этот разрушительный механизм, между тем, понимает большая часть западного общества. В этом кроется причина чувства отсутствия безопасности и страха, который охватил многих.

Системный конфликт в мире

Выборы в России напомнили о том, что мир переживает крупный системный конфликт. Состязание за силу, влияние и доминирование проводится открыто и без оглядки. Речь идет о преимуществах и связях, власти и подчинении. Популисты, националисты, глобалисты, идентитаристы — либеральная демократия, задуманная как ориентация на равенство, испытывает трудности перед таким жестким напором.

Россия выбрала путь, который не совместим с общественной моделью, которую большая часть Европы считает правильной. И американский образец также стремительно теряет свой блеск. Характерными являются результаты опросов последних дней, в которых значительное большинство с большим беспокойством смотрит на Трампа и США , чем на Россию и Путина. Трамп разрушает западную систему изнутри.

Против этого можно и нужно бороться. Поздно, очень поздно проявляется необходимость в самообороне в европейских демократиях. Путина переизбрали на шесть лет, а исход борьбы Трампа с душой США еще далеко не предрешен. Союз европейцев — совсем не зритель. Он актер, который должен достигать успеха, доказательства своего превосходства и силы. На этом фоне должен поблекнуть и иной мелочный конфликт.