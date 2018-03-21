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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «Новую нефтехимию» Роберта Мусина
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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «Новую нефтехимию» Роберта Мусина 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд признал крупнейшего акционера «Татфондбанка» банкротом. Сейчас в отношении «Новой нефтехимии» открыто конкурсное производство. Об этом говорится в электронной картотеке арбитражных дел.
Напомним, инициатором банкротства стало «Агентство по страхованию вкладов», которое значится конкурсным управляющим «Татфондбанка». Сумма исковых требований составляет 161,4 миллиона рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Арбитражный суд Татарстана признал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, который обвинялся в мошенничестве, банкротом. Суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долга.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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