Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «Новую нефтехимию» Роберта Мусина 

Суд признал крупнейшего акционера «Татфондбанка» банкротом. Сейчас в отношении «Новой нефтехимии» открыто конкурсное производство. Об этом говорится в электронной картотеке арбитражных дел.
Напомним, инициатором банкротства стало «Агентство по страхованию вкладов», которое значится конкурсным управляющим «Татфондбанка». Сумма исковых требований составляет 161,4 миллиона рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Арбитражный суд Татарстана признал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, который обвинялся в мошенничестве, банкротом. Суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долга.