ГД рассмотрит в первом чтении проект об ужесточении наказания за добычу и оборот краснокнижных животных

В среду, 21 марта, депутаты нижней палаты парламента планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу РФ

«Проект федерального закона направлен на совершенствование уголовного законодательства РФ в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — говорится в тексте пояснительной записки.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного Кодекса нормами, устанавливающими ответственность за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ их частей и дериватов (производных) с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В соответствии с текстом законопроекта, за данные нарушения предлагается наказывать принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн руб. или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн руб.

За совершение данных деяний организованной группой предусмотрено лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 млн до 3 млн руб.

«Необходимость внесения данного изменения в УК связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в сети «Интернет», — поясняют авторы.

Законопроектом также предлагается ужесточить наказание за незаконную охоту. В частности, если деяние совершено с причинением крупного ущерба; с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Предлагается наказывать штрафом в размере до 500 тыс. руб., либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

За то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб, предлагается установить штраф в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В качестве крупного ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тыс. руб., особо крупного — 120 тыс. руб.

Кроме того, законопроектом, предлагается ужесточить ответственность за исследование, поиск, разведку и разработку природных ресурсов континентального шельфа РФ или исключительной экономической зоны РФ, проводимые без соответствующего разрешения, а также предлагается отнести к данным нарушениям добычу (вылов) указанных ресурсов.

Предусматривается, что данные нарушения будут наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., либо принудительными работами на срок от двух до трех лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок от двух до трех лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб.