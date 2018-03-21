В Самаре открылся многопрофильный госпиталь ГК «Мать и дитя»

Многофункциональный госпиталь «Мать и дитя» рассчитан на более чем 220 тысяч амбулаторных приемов в год, на 8 тысяч хирургических операций и готов принять до 2,5 тысяч родов в год. У госпиталя есть собственная служба скорой помощи.

Открытие госпиталя, инвестиции в строительство которого составили 3,5 млрд рублей, обеспечит жителям региона до 1 тысячи рабочих мест.