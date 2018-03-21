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В Самаре открылся многопрофильный госпиталь ГК «Мать и дитя»
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В Самаре открылся многопрофильный госпиталь ГК «Мать и дитя» 

Доктис 4 часа назад
В Самаре официально открылся крупнейший в Поволжье многопрофильный госпиталь Группы компаний «Мать и Дитя», возглавляемой академиком РАН, профессором Марком Курцером.
В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, полпред президента в ПФО Михаил Бабич, глава региона Дмитрий Азаров.
Многофункциональный госпиталь «Мать и дитя» рассчитан на более чем 220 тысяч амбулаторных приемов в год, на 8 тысяч хирургических операций и готов принять до 2,5 тысяч родов в год. У госпиталя есть собственная служба скорой помощи.
Открытие госпиталя, инвестиции в строительство которого составили 3,5 млрд рублей, обеспечит жителям региона до 1 тысячи рабочих мест.
Это пятый медицинский гигант холдинга «Мать и дитя». Еще четыре крупных госпиталя успешно функционируют в Новосибирске, Уфе, в Москве и в Подмосковье.
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