В Крыму нашли останки троих бойцов Красной Армии

Крыму обнаружили неопознанные останки троих бойцов Красной армии, а также боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает kp.ru. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю , также были найдены гранаты «Ф-1», патроны к винтовке Мосина, артснаряды различного калибра и несколько ручных противотанковых гранат советского образца.

В общей сложности обнаружено 540 опасных предметов и 4,4 тыс. единиц патронов.

«Найденные боеприпасы советского производства будут вывезены с соблюдением всех мер безопасности для дальнейшего уничтожения», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты приняли решение более тщательно проверить район и обнаружили останки трёх красноармейцев. Спасатели связались с объединением поисковых отрядов «Долг». После завершения раскопок останки военных планируется с почестями захоронить.