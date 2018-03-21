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В Крыму нашли останки троих бойцов Красной Армии
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В Крыму нашли останки троих бойцов Красной Армии 

RT на русском 4 часа назад
В Крыму обнаружили неопознанные останки троих бойцов Красной армии, а также боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает kp.ru. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю, также были найдены гранаты «Ф-1», патроны к винтовке Мосина, артснаряды различного калибра и несколько ручных противотанковых гранат советского образца.
В общей сложности обнаружено 540 опасных предметов и 4,4 тыс. единиц патронов.
«Найденные боеприпасы советского производства будут вывезены с соблюдением всех мер безопасности для дальнейшего уничтожения», — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты приняли решение более тщательно проверить район и обнаружили останки трёх красноармейцев. Спасатели связались с объединением поисковых отрядов «Долг». После завершения раскопок останки военных планируется с почестями захоронить.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
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