Екатеринбургский тракторист вошел в дрифт на замерзшем озере: видео

Водитель трактора во время езды на льду проделывал сложные трюки: вылезал из кабины и залазил на крышу.

Тракторист Александр Маляр устроил показательные выступления на льду замерзшего озера. Мужчина пустил трактор в занос по льду. На ходу тракторист проделывал зрелищные трюки: вылезал из кабины и залазил на крышу.

Александр управляет этой машиной более десяти лет, за это время он усовершенствовал навыки вождения до необычайных высот.