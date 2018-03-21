Народный календарь. 21 марта. Пришла Вербоносица, сердце к воле просится

Итак, накануне, 20 марта, пришла к нам «астрономическая» весна, что днем многие заметили, увидев на улицах первые ручьи. Впрочем, вечер все скорректировал — снова стало холодно. Да, такова она, погода весенняя.

Но теперь отступать весне некуда: 21 марта наши предки встречали Вербоносицу, особый день, к которому верба просто обязана была распуститься — «осеребриться», как говорили прежде. Это всегда было время обретений: прилетали птицы, пели свои первые песни, теплее становилось солнце. Говорили поэтому: на Вербоносицу сердце к воле просится — то есть ждет тепла, хочет обновления.

Распустившуюся вербу было принято приносить в дом. Наши предки считали, что она способна очистить дом от нечисти и бытовых неурядиц. Отсюда и пошло слово «вербоносица»: это значит принести, нести вербу. Причем наломать ее надо было как можно больше, а потом развесить пучками по всем углам, на чердаке, над дверями. Веточки вербы способны «вынести» на себе из дома все ссоры и болезни. Для того, чтобы верба собрала на себя все неприятности, надо было поставить ее веточку в вазе на центр стола. Если она распушится, выкинет зеленые листочки — пусть стоит, пока не завянет. А когда начнет вянуть, ее нужно поблагодарить за избавление, принятие на себя всех неприятностей, а затем либо выбросить, либо сжечь, что еще лучше.

Но при этом верба — растение непростое. Например, считалось, что сажать вербу не стоит: говорили, что посадивший ее умрет, когда дерево вырастет до такого состояния, чтобы из его ствола можно было вытесать черенок для лопаты. При этом знахари ценили ее как лекарственное средство, считалось, что порошок из ее веточек останавливает кровь, а отвар коры излечивает ангину. А если веточки вербы положить на голову, чуть помяв, они примут на себя головную боль.

Народные приметы в этот день позволяли определить погоду на лето: облака плывут быстро — погода будет хорошей, а метель в этот день тоже считалась добрым знаком и сулила хороший урожай зерновых. Кстати, если верба распустилась при высоком снеге, это к хорошему лету. Об урожаях говорило и большое количество талых вод.

К слову сказать, согласно народным приметам, в этот день не стоило строить никаких планов на будущее, поскольку это считалось бесполезным. А еще считали, что если вы нечасто видитесь с любимым человеком, то очень хорошая примета — повидаться в этот день. Это значило, что вас ничто не разлучит еще долое-долгое время, а может быть и никогда!

Именины в этот день празднуют Афанасий, Владимир и Иван.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь. 20 марта. Пришел Павел Капельник: с крыш капает, но нос царапает

День весеннего равноденствия: как встретить и как праздновать по правилам