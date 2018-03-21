«Они довели нас до нервного срыва!»: Волгоград снова будоражит телеканал «Пятница»

Волгограде в понедельник, 19 марта, стартовали съемки очередного выпуска программы «Ревизорро-Медицинно» телеканала «Пятница». В этот день ведущая Оксана Щербакова наведалась в здание, расположенное на улице 7-й Гвардейской и «подняла на уши» полицию.

Одним из первых для своей проверки в Волгограде ведущая «Ревизорро-Медицинно» выбрала консультативный оздоровительный центр имаго-технологий «Виталайн». Сотрудники центра утверждают, что Оксана Щербакова разыграла перед ними сценку, притворившись беременной, и в конечном итоге затеяла настоящий скандал.

— В момент всей этой заварушки меня не было в офисе, так как я болела и меня заменял совсем другой человек, — рассказала V1.ru индивидуальный предприниматель Светлана Плешакова . — Когда я приехала на место, мне с порога начали предъявлять претензии какие-то люди с камерами и микрофонами. По словам хозяйки «Виталайна», ведущая «Ревизорро-Медицинно» пришла к ним в офис вместе с молодым мужчиной. Гости представились семейной парой и попросили посоветовать биодобавки, полезные при беременности.

— Чтобы подобрать биодобавку, человеку нужно пройти тестирование с помощью специального прибора. Весь этот процесс называется нелинейным анализом, — говорит Светлана Плешакова. — Это тестирование проходит с помощью определенных приборов, после чего наш специалист уже подбирает индивидуальный биокорректора для клиента.

Маски съемочная группа «Ревизорро-Медицинно» сорвала только тогда, когда получили на руки результаты анализа. — Она просила подобрать ей биодобавку для поддержания организма. После анализа ей предложили препарат за 1950 рублей. Тут и выяснилось, будто мы ее обманули, ведь у нее даже матки нет, а мы биокорректоры для беременных назначаем. Сценка была разыграна специально, в результате моего подчиненного довели до нервного срыва. И все это ради какого-то шоу! — возмущается хозяйка центра «Виталайн».

Съемочная группа довела до нервного срыва сотрудника центра

Не покидая здания на 7-й Гвардейской ведущая «Пятницы» вызвала полицию и тут же написала заявление. В правоохранительных органах V1.ruподтвердили факт обращения Оксаны Щербаковой.

— 19 марта в 10:25 в полицию обратилась ведущая программы «Ревизорро-Медицинно», которая заявила, что в оздоровительном центре «Виталайн» ей была оказана платная услуга по исследованию всего организма стоимостью 1950 рублей. Женщина уверена, что услуга сомнительного качества. Кроме того, по факту оплаты ей не предоставили документы. Организована проверка, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах Центрального района.