Россия гарантирует наказание недобросовестных бизнесменов на чемпионате мира по футболу

За недобросовестную конкуренцию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России в отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Соответствующий правительственный законопроект позволит РФ выполнить обязательства перед FIFA.

Согласно проекту закона, недобросовестная конкуренция исключается из числа нарушений антимонопольного законодательства, что позволит возбуждать административное производство в отношении нарушителя даже при условии выполнения им предписаний ФАС . Предложенный порядок будет применяться до 15 августа 2018 года.

«По мнению FIFA, в сравнении с мерами, которые принимались другими государственными органами в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года за нарушение прав FIFA, в целях пресечения которого на нарушителей накладывались штрафы, предупреждение антимонопольного органа представляется значительно более мягкой мерой, что свидетельствует о несопоставимости и несправедливости санкций государственных органов за нарушение различных прав FIFA», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что действия по паразитическому маркетингу наносят серьезный ущерб FIFA как правообладателю «и не должны влечь за собой исключительно предупредительные меры для нарушителей».

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект в первом чтении 21 марта.

Ранее « Парламентская газета » сообщала о принятых 16 февраля поправках, согласно которым реализация билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России без заключения договора с Международной федерацией футбола (FIFA) будет наказываться штрафом на сумму до миллиона рублей.

Штраф за нарушение для граждан составит от 20 до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 25 до 30-кратной стоимости, но не менее 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей. Юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, КоАП дополнен статьёй об ответственности за реализацию поддельных входных билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу. В данном случае граждан будут наказывать штрафом на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей, юрлиц — штрафом до одного до полутора миллионов рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2015 года в 11 городах.