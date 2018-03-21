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Законопроект о лишении водительских прав за 0,3 гр. спирта на 1 литр крови принят ГД во втором чтении
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Законопроект о лишении водительских прав за 0,3 гр. спирта на 1 литр крови принят ГД во втором чтении 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается лишать водителя прав, если в его организме будет обнаружено 0,3 гр. спирта на 1 литр крови.
«Законопроектом предлагается примечание к ст. 12.8 КоАП дополнить положением, в соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП, будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамм на 1 литр крови», — говорится в пояснительной записке.
В соответствии с действующим законодательством, указанная ответственность наступает в случае установленного факта употребления, вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
За управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения накладывается штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления на срок от 1,5 до двух лет.
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