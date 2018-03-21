ГД обсудит ответственность водителя при 0,3 грамма спирта на литр крови

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости Госдума в среду во втором чтении рассмотрит правительственный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты 7 сентября.

Отмечается, что принятие законопроекта необходимо для устранения выявленных правовых пробелов законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Законопроектом не изменяется ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

"Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови", — говорится в сопроводительных документах.