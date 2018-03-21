«Управлять Россией — дело сложное. Пусть Путин этим и занимается»

«Экспресс»: Вновь переизбранный президент России, Владимир Путин , столкнулся с очередным кризисом в отношениях с Западом на фоне отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании . Каковы могут быть последствия?

Дмитрий Тренин : Единственное отличие заключается в том, что к гибридной войне между США Россией теперь присоединилась и Великобритания. Теперь в отношениях между Лондоном и Москвой наступит продолжительное похолодание. Нужно будет понаблюдать за поведением других западных стран. Объявленная солидарность квартета США-Великобритания-Франция-Германия является обычным ответным шагом в рамках альянса.

Остается понять, готовы ли Франция Германия заморозить отношения с Россией. На мой взгляд, это маловероятно. Другие страны, такие как Израиль , занимают осторожную позицию: они осуждают двойную попытку покушения, но отказываются называть виновного. Короче говоря, США и Великобритания усилят давление на Москву, по крайней мере, до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти.

Со временем к ним могут присоединиться Канада Австралия . Это укрепит «англосферу» в западном лагере. К ним можно добавить «фронтовые» страны в качестве партнеров: Польшу , страны Балтии, Украину Грузию . В то же время я считаю, что ядро ЕС , особенно Германия, будет придерживаться другого подхода, сочетая критику и попытки диалога с Россией.

— На ваш взгляд, зачем Москве ликвидировать кого-то вроде Скрипаля?

— Поскольку расследование является секретным, нам остается только строить предположения. Не было представлено никаких доказательств происхождения отравляющего вещества и способа его доставки. Без вещественных доказательств все комментарии в прессе, основаны на убеждениях и предпочтениях. Я не участвую в этом балагане гипотез.

Тем не менее, я не вижу, каким образом такое преступление может служить интересам Кремля. Мобилизовать электорат накануне голосования, в котором и так было ясно, что главный кандидат получит не менее 70% голосов? Ликвидировать предателя спустя восемь лет после его освобождения из тюрьмы? Напустить ужас из-за границы на противников Путина, выбрав довольно сомнительную мишень и используя яд, весьма экстравагантное и, как мы видим, неэффективное оружие? Чтобы британские официальные лица и королевская семья не присутствовали на чемпионате мира по футболу 2018 года? Чтобы подвергнуться возможному бойкоту или даже отменить это мероприятие? Заставить британское правительство оказать давление на богатых русских, живущих в Лондоне, чтобы подтолкнуть их вернуться обратно в Россию прямо в руки к Путину? Подвести Запад к ужесточению санкций, чтобы и дальше изолировать Россию, что только укрепит позиции Путина у него на родине? Все это не выдерживает никакой критики.

Как большой поклонник романов Джона Ле Карре (John Le Carré), я с нетерпением жду результатов полного и открытого расследования. До этого я не исключаю никаких вариантов.

— Как мы пришли к такой напряженности между Россией и Западом?

— США и Россия противостоят друг другу с середины 2014 года, после начала украинского кризиса. Но корень зла восходит к самому концу холодной войны, неспособности Запада включить Россию в евроатлантическую систему безопасности. История показывает, что если после войны не удается интегрировать важную страну, то, спустя годы, последняя начинает выступать против существующих порядков, навязанных победителем.

США восприняли окончание холодной войны как победу. Но когда выиграешь войну, следующий шаг — выиграть мир. После Первой мировой войны страны Антанты не смогли «выиграть мир» с Германией. Что было дальше, мы знаем. Однако после Второй мировой войны союзникам удалось интегрировать Западную Германию и Италию , что позволило сохранить мир по обе стороны Атлантики.

После окончания «холодной войны» Россия не приняла гегемонию США, потому что не в ее характере получать приказы из Вашингтона. Провал американцев заключается в том, что для них было немыслимо предоставить место России в их «американском мире».

— Еще буквально чуть более года назад казалось, что Трамп был готов найти общий язык с Путиным, чтобы бороться с общей угрозой терроризма и, возможно, договориться о новом мировом порядке…

— Выигрывает ли Россия от ослабления позиции США?

— Для начала надо отметить, что речь идет об относительном ослаблении. США остаются ведущей державой, несмотря на то, что Китай Индия и Россия укрепляют свои позиции. Дональд Трамп признает Россию великой державой, но это не он присудил эту ей заслугу; он просто констатирует факты. Россия сопротивлялась развитию украинского кризиса, завоевала позиции в Крыму и Донбассе, воевала в Сирии

Все это вынуждает Вашингтон признать, что Россия является конкурентом, как это и указано в двух последних документах Государственного департамента Министерства обороны США : Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны. Позитивным моментом является то, что Россия часто выдает лучшие результаты, когда сталкивается с внешними вызовами, тем самым она только укрепляет и улучшает свои позиции. Но недостатком является то, что Америка ужесточит свои позиции и станет более агрессивной.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние Америки?

— Я вижу страну, которая теряет уверенность в себе. Когда американцы говорят о вмешательстве в свои президентские выборы, они не так уж и ошибаются. В определенной степени оно имело место, но не будем преувеличивать. Сегодня некоторые американцы считают, что иностранная держава может изменить результаты выборов. Это что-то новое. Никогда прежде они не сомневались в себе.

— Вернемся к России. В принципе, это последний срок Путина, поскольку он не имеет права баллотироваться в 2024 году. Как вы видите развитие событий?

— Он организует своего рода передачу власти, не слагая при этом своих полномочий. Он не станет менять Конституцию, чтобы навсегда сохранить свое президентство. После 2024 года он останется влиятельным человеком, но без титула президента. К тому времени он создаст новое поколение руководителей, которые будут управлять выстроенной им системой.

— Почему он не может просто уступить свое место?

— Управлять Россией — это сложное дело, которое требует двух качеств: быть по-настоящему популярным и знать, как управлять элитой, этим безжалостным и опасным омутом. Людей элиты нужно уметь себе подчинить. Это чрезвычайно сложная задача. В России все или почти все зависит от царя. СССР рухнул, потому что Горбачев не справился с кризисом, когда еще ничего предвещало его распад. То же самое произошло с Николаем II в 1917 году. Другой царь с другим характером, возможно, смог бы сохранить империю. Это доказывает, что личность и темперамент «царя» являются решающими качествами. Например, Дмитрий Медведев не в состоянии завоевать голоса двух третей своих соотечественников и противостоять кровожадности крокодилов российской элиты. Он не может занять место Путина.

— Кто тогда?