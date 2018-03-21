Конференция по вопросам нефтепереработки и логистики в нефтяной сфере откроется в Казани

КАЗАНЬ , 21 марта. / ТАСС /. Международная конференция по вопросам нефтепереработки, трейдинга и логистики в нефтяной отрасли открывается в Казани в среду. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия. "Ожидается, что в конференции примет участие около 150 экспертов отрасли, представителей российского и иностранного бизнеса. В частности, планируется обсудить перспективы развития нефтепереработки РФ ", — сказал собеседник агентства. Конференция откроется с экскурсии на нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко» ( Нижнекамск Татарстан ) — предприятие, имеющее стратегическое значение для развития экономики республики. В рамках деловой программы, которая начнется 22 марта, представят обзоры рынков нефтепродуктов, их сбыта, пройдут круглые столы и мастер-классы по нефтетрейдингу и другим темам отрасли. Среди участников — представители крупных компаний нефтяной отрасли России, США , стран СНГ, Балтии, аналитики и т. д. Конференция завершится 23 марта. Организатором конференции выступает Argus Media — ценовое агентство, которое рассчитывает ценовые котировки и проводит анализ международных товарно-сырьевых рынков, предлагает своим клиентам специализированные консалтинговые услуги и организует конференции по отраслевой тематике. Офисы компании расположены в 21 стране, головной офис находится в Лондоне. Ее штат превышает 800 человек.