Городок старица Тверской области как пример позора городского хозяйства

Многие меня знают — я оптимист и фанат внутреннего туризма. Ищу позитив во многом, в том числе и в теме путешествий по городам страны.

России. Но на этот раз было не до оптимизма и бравурных речей и постов. Было неприятно от многого в Старице, да и вообще, от Тверской области . Чтобы вы понимали, о чем я, то представьте, что городок Старица — это второй Суздаль

Только находящийся в руинах.

Населения столько же. Памятники и красивейшие соборы, дома и памятники — столько же, в идеале. В Суздале 70 церквей. В Старице до Войны только церквей было 88!

В Старице больше купеческих старинных домов, чем в Суздале. Целая улица, издевательски носящая имя Карла Маркса — это дома XVIII — XIX веков.

Там же единственный приличный отель с названием «Особняк на Карла Маркса». Вы чего там, мать вашу, офанарели? А в Суздале более 125 отелей и гостевых домов. В городке с 11 тысячью населения.

Еще примерно 40 домов на Ленина. Еще примерно 35 на соседних улицах. Все в упадке полном. Кроме отеля, мы там останавливались, единственное человеческое на город место с инетом и рестораном. Инет скачет, как бешеная кобыла, все остальное — ок.

Идем далее. По обоим берегам Волги стоят сокровища земли русской. На одном берегу Успенский монастырь блистает словно бриллиант. Восстановлен полностью, красота, величие, русский дух, православие. Да, но только монастырь восстановлен на деньги Виктора Христенко и его жены Голиковой. Не на госденьги! Опять ок, и вечное спасибо за это.

А на другой стороне реки стоит… А там разруха, гибель, нищета, ужас. Красота, заложенная в XVII — XIX веках, грандиозные храмы на трех уровнях, особняки купцов, в частности, Филлиповский, шедевры Львова , усадьбы. Разрушены даже не только они, а дома, построенные при коммунистах — все изнасиловано, издерганно, увеченно, униженно, снесено.

Стоишь, задрав голову, смотришь на это великолепие, по которому прошел то ли сатана, то ли глава МОК Томас Бах , то ли таиландский цунами, и думаешь — а чем эта земля так прогневала наши власти, почему они не могут обратить внимания на все это? И не одна Старица такая.

Торопец, Кимры… Торжок в той же области. Город Сорока Сороков — там 40 храмов, один краше другого. И 70 процентов их них в разрухе. То ли губернаторы Тверской области импотенты, то ли всем плевать на область, где суммарно самых невероятных мест круче, чем где-либо. Тверской регион — это вся наша история: Торжок, Белый городок, Клин , Старица, Микулино, Тверь , Медное, Осташково и Конаково

А в порядке только несколько мест на водохранилищах и в Завидово. А как еще восстанавливать города, где уже нет ни промышленности, ни желания жителей, впавших в тоску? Только туризмом.

Когда в Старице люди станут зарабатывать благодаря памяти этого города. Или в Торжке, где тоже самое, плюс пожарские котлеты, пушкинские места прелюбодеяний и писаний великого Онегина, плюс архитектор Львов с его творениями.

А сейчас я вижу, и не первый раз, но сегодня отчетливо с ужасом, что мы не поднимем провинцию, если не будем делать из нее русскую Тоскану или русский Балатон . Извините за не самое доброе настроение, но так уж вышло.

Пусть после выборов Путин приедет хотя бы в Старицу. Хотя не президент все это должен продвигать (хотя и он), но и хозяин земли Тверской. Но на данный момент, ему, похоже, до булды до своего хозяйства, до этого сокровища, находящегося натурально в дерьме.