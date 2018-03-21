Стоит ли удалять родинки на лице и теле: мнение дерматолога 

Что такое родинка? Родинка — это пигментное новообразование коричневого или темно-коричневого цвета, которое содержит в своей основе меланин и клетки — меланоциты. Каких видов они бывают? Родинки бывают сосудистые, меланоцитарные (содержат в своей основе меланин), выпуклые и на уровне кожи, врожденные и приобретенные, доброкачественные и злокачественные. Надо ли их удалять? Удалять родинки рекомендуется в следующих случаях: когда они начинают активно и быстро расти или в случаях, когда родинки меняют свой цвет. Также если родинки начинают доставлять неудобства, болеть, зудеть или кровить, необходимо обратиться к онкологу. На состояние родинок негативно влияют два момента: постоянное травмирование и солнечный свет. Поэтому в первую очередь нужно удалять родинки, которые находятся в зоне травматизации. Например, у мужчин это нижняя треть лица (в зоне бритья), у женщин — в местах соприкосновения одежды с телом (например, бюстгальтер на спине, область талии — там, где есть вероятность возникновения трения). Также рекомендуется удалять родинки, которые нарушают эстетический вид лица и тела. Какие бывают мифы об удалении? Один из наиболее распространенных мифов о родинках заключается в том, что, по мнению большинства, их нельзя удалять (в противном случае, согласно мифу, эта манипуляция может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода). Однако с клинической стороны при самом неблагоприятном исходе может наблюдаться четвертая стадия меланомы (злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов). И самое главное в вопросе удаления родинок — выбор грамотного специалиста, поскольку именно врач должен знать, какие родинки можно удалять, а какие — нет. Наиболее распространенная ошибка — самолечение. Люди часто самостоятельно прижигают родинки, травмируют их (пытаясь убрать), заматывают всевозможными материалами (конским и собственным волосом), обрабатывают кислотами, заговаривают и проводят прочие манипуляции из категории «народные средства лечения». Большое количество родинок — причина для волнения? Корректнее сказать, что это причина для постоянного контроля состояния родинок, поскольку чем больше родинок, тем выше вероятность, что одна из них начнет вести себя «неправильно», провоцируя неприятные последствия. Поэтому при большом количестве родинок следует регулярно проводить их визуальный осмотр, как в домашнем формате, так и у специалиста. Как можно удалить родинку? Родинку можно удалить несколькими способами. Наиболее безопасный и современный — с помощью аппарата Surgitron («Сургитрон»). В отличие от прочих методов, данный аппарат не нагревает окружающую ткань и обеспечивает быстрое заживление. Также родинки можно удалить с помощью жидкого азота, коагулятора («выжигательный метод»), кислот, лазером (процедуру проводит специалист на эрбиевом или СО2-лазере). К числу устаревших на сегодняшний день методов удаления родинок относится и так называемый «острый метод», то есть с помощью скальпеля (на месте родинки, как правило, остается рубец). Зона вокруг родинки обрабатывается анестетиком («Лидокаином», «Ультракаином» и др.), после чего с помощью электрода врач удаляет родинку. При необходимости проводится гемостаз на дне ранки («прижигание» сосудов), и на место удаления наносится крем. Как потом ухаживать за местом удаления? Два раза в день нужно наносить на место удаления «Бетадин» (либо обрабатывать его с помощью марганцовки (раствор кристаллов марганцовокислой соли) или зеленки). Если площадь родинки большая, необходимо заклеить место удаления пластырем и исключить попадание воды. Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять образующуюся корочку! Какие ошибки могут совершить косметологи при удалении? Как их исправить? Самая большая ошибка — проведение некорректной диагностики (то есть специалист берется удалять родинку, не понимая ее тип и прочие особенности). Именно поэтому крайне важно выбирать опытного специалиста и проводить процедуру удаления родинок в косметологических клиниках и центрах косметологии. Вторая ошибка — неправильно собранный анамнез. К примеру, если у пациента есть келоидная болезнь, он об этом знает, но врач не уточнил этот вопрос, то высока вероятность, что на месте родинки может образоваться келоидный рубец. Третья ошибка — чрезмерное травмирование и удаление большого объема окружающей ткани. Повторюсь: самый важный этап при подготовке к удалению родинок — грамотная диагностика. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Текст:Анастасия Бурмистрова Фото:Global Look Press, Shutterstock/vostock