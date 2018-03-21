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Госдума рассмотрит законопроект об отмене НДФЛ на доходы граждан от реализации макулатуры
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Госдума рассмотрит законопроект об отмене НДФЛ на доходы граждан от реализации макулатуры 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы 21 марта 2018 г. планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ доходов физических лиц от реализации бытовой макулатуры.
Авторами законодательной инициативы является группа парламентариев, в числе которых депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Фокин, Валентина Терешкова, Николай Валуев, Леонид Огуль, а также член Совета Федерации Сергей Шатиров.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, которые предполагают освобождение от обложения НДФЛ доходов физических лиц, полученных от реализации бытовой макулатуры.
Принимая от населения макулатуру, организация выплачивает физическим лицам денежные суммы, которые в соответствии с действующим законодательством признаются доходами у физического лица, облагаемыми НДФЛ.
Авторы документа отмечают, что на практике налоговые поступления в бюджет от взимания НДФЛ с реализации макулатуры отсутствуют. Основная часть физических лиц, занимающихся заготовкой макулатуры, не декларируют свои доходы по разным причинам. Но даже если физические лица и задекларируют свои доходы от реализации макулатуры, уплата налога ими все равно производиться не будет, поскольку они используют имущественный налоговый вычет при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет.
«При средней цене макулатуры 4 руб. за 1 кг для превышения максимальной суммы налогового вычета в 250 тыс. руб. налогоплательщику необходимо заготовить 62,5 тыс. кг макулатуры в год, что при объеме образования макулатуры 14 кг на человека в год представляется нереальным», — указывают авторы законопроекта.
Также в документе подчеркивается, что отмена НДФЛ имеет существенное социальное значение. В настоящее время в стране не развита система раздельного сбора отходов в жилом секторе, позволяющая извлечь из потока отходов ценный компонент — макулатуру. Мусоросортировочные комплексы не могут являться источником макулатуры в связи с трудностью ее извлечения и общей загрязненностью отходов. В этой связи наиболее эффективным способом поступления макулатуры является участие граждан в системе сбора.
Таким образом, предлагаемое законопроектом освобождение физических лиц от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от реализации заготовленной ими макулатуры, не только не повлечет сокращения доходов федерального бюджета, но и позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов и значительно сократить бюджетные расходы на их захоронение, существенно повысит собираемость макулатуры, не прибегая к дополнительным расходам бюджетов всех уровней, а также снизит потребление древесины в процессе производства бумажных изделий, что окажет комплексное благоприятное воздействие на экологическую ситуацию.
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