День 21 марта в истории 

4 года назад (2014) Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Они стали 84 и 85 субъектами Российской Федерации.
Международный день лесов.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 21 декабря 2012 года. Он призван показать важность лесов для поддержания и защиты цивилизации.
Леса покрывают 38 миллионов квадратных километров Земли (31% поверхности Земли). Они дают продовольствие и топливо, а также обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 миллиарда жителей планеты.
Всемирный день поэзии.
Памятная дата ООН, установленная на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.
Считается, что самые древние стихи были написаны в 23 веке до нашей эры. Их автор — дочь аккадского царя Саргона Эн-хеду-ана.
Всемирный день людей с синдромом Дауна.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2011 года.
Синдром Дауна представляет собой трисомию (наличие в хромосомном наборе дополнительной, третьей хромосомы, в то время, когда норма предписывает лишь пару) по 21 хромосоме. Исходя из этого, была и выбрана дата, которая символически отражает природу возникновения патологии.
Первым в 1866 году описал болезнь английский врач Джон Лэнгдон Даун. В 1959 году французский педиатр Жером Лежен обнаружил её генетическое происхождение.
По данным ООН, ежегодно примерно от 3000 до 5000 детей рождаются с синдромом Дауна.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1966 году. Дата выбрана в память о событии 1960 года в ЮАР. В этот день во время мирной демонстрации в поселке Шарпевиль против режима апартеида полиция открыла огонь и убила 69 человек.
32 года назад (1986) началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с «миссией мира».
После визита в СССР американской школьницы Саманты Смит, организация «Дети как миротворцы» выступила с предложением организовать ответный визит в США советской школьницы.
Для того чтобы выбрать маленького «Посла мира» в СССР был проведен специальный конкурс, в котором участвовали около 6 тысяч претенденток. Выбор пал на московскую школьницу Катю Лычеву. Девочка хорошо говорила на английском языке и, благодаря съемках в кино (Катя к тому времени снялась в трех картинах — «Живая радуга», «Сильная личность из 2А» и «Детство Бемби»), была не закрепощенной.
С 21 марта по 4 апреля 1986 года Катя Лычева вместе с американской школьницей из Сан-Франциско Стар Роу совершили поездку по США. Они посетили несколько городов, побывали в Диснейленде и встретились с президентом Рональдом Рейганом.
После поездки в США Катя стала знаменитой. Её снимали в телепередачах, приглашали выступать в школах, а также девочка объехала массу пионерских лагерей, где рассказывала своим сверстникам об Америке.
12 лет назад (2006) начала работать социальная сеть для микроблогинга «Твиттер».
Идея создания такого сервиса принадлежит Джеку Дорси. Первоначально он создавался как научно-исследовательский проект компании Odeo. Первое сообщение в Твиттере («just setting up my twttr») было опубликовано Дорси 21 марта 2006 года. Летом того же года сервис был открыт для свободной регистрации. В 2011 году Твиттер «русифицировался».
Сегодня пользователями этой социальной сети являются более 1 миллиарда человек.
214 лет назад (1804) во Франции вступил в силу «Гражданский кодекс»
Этот документ также известен как «Кодекс Наполеона», поскольку первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт принимал в его разработке активное участие.
Кодекс закрепил важнейшие завоевания Французской революции 1789-1794 годов: равенство всех перед законом, свободу личности и убеждений, а также отмену сословных привилегий. Документом был введён обязательный гражданский брак и разрешен развод.