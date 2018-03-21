День 21 марта в истории

Они стали 84 и 85 субъектами Российской Федерации.

Международный день лесов.

Памятная дата ООН , установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 21 декабря 2012 года. Он призван показать важность лесов для поддержания и защиты цивилизации.

Леса покрывают 38 миллионов квадратных километров Земли (31% поверхности Земли). Они дают продовольствие и топливо, а также обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 миллиарда жителей планеты.

Всемирный день поэзии.

Памятная дата ООН, установленная на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.

Считается, что самые древние стихи были написаны в 23 веке до нашей эры. Их автор — дочь аккадского царя Саргона Эн-хеду-ана.

Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Памятная дата ООН, установленная резолю­цией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2011 года.

Синдром Дауна представляет собой трисомию (наличие в хромосомном наборе дополнительной, третьей хромосомы, в то время, когда норма предписывает лишь пару) по 21 хромосоме. Исходя из этого, была и выбрана дата, которая символически отражает природу возникновения патологии.

Первым в 1866 году описал болезнь английский врач Джон Лэнгдон Даун. В 1959 году французский педиатр Жером Лежен обнаружил её генетическое происхождение.

По данным ООН, ежегодно примерно от 3000 до 5000 детей рождаются с синдромом Дауна.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1966 году. Дата выбрана в память о событии 1960 года в ЮАР . В этот день во время мирной демонстрации в поселке Шарпевиль против режима апартеида полиция открыла огонь и убила 69 человек.

32 года назад (1986) началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с «миссией мира».

После визита в СССР американской школьницы Саманты Смит , организация «Дети как миротворцы» выступила с предложением организовать ответный визит в США советской школьницы.

Для того чтобы выбрать маленького «Посла мира» в СССР был проведен специальный конкурс, в котором участвовали около 6 тысяч претенденток. Выбор пал на московскую школьницу Катю Лычеву. Девочка хорошо говорила на английском языке и, благодаря съемках в кино (Катя к тому времени снялась в трех картинах — «Живая радуга», «Сильная личность из 2А» и «Детство Бемби»), была не закрепощенной.

С 21 марта по 4 апреля 1986 года Катя Лычева вместе с американской школьницей из Сан-Франциско Стар Роу совершили поездку по США. Они посетили несколько городов, побывали в Диснейленде и встретились с президентом Рональдом Рейганом

После поездки в США Катя стала знаменитой. Её снимали в телепередачах, приглашали выступать в школах, а также девочка объехала массу пионерских лагерей, где рассказывала своим сверстникам об Америке.

12 лет назад (2006) начала работать социальная сеть для микроблогинга «Твиттер».

Идея создания такого сервиса принадлежит Джеку Дорси . Первоначально он создавался как научно-исследовательский проект компании Odeo. Первое сообщение в Твиттере («just setting up my twttr») было опубликовано Дорси 21 марта 2006 года. Летом того же года сервис был открыт для свободной регистрации. В 2011 году Твиттер «русифицировался».

Сегодня пользователями этой социальной сети являются более 1 миллиарда человек.

214 лет назад (1804) во Франции вступил в силу «Гражданский кодекс»

Этот документ также известен как «Кодекс Наполеона», поскольку первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт принимал в его разработке активное участие.

Кодекс закрепил важнейшие завоевания Французской революции 1789-1794 годов: равенство всех перед законом, свободу личности и убеждений, а также отмену сословных привилегий. Документом был введён обязательный гражданский брак и разрешен развод.