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Оплата услуг ЖКХ пойдёт в обход управляющих компаний
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Оплата услуг ЖКХ пойдёт в обход управляющих компаний 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Жильцы многоквартирных домов смогут напрямую заключать договор об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с ресурсоснабжающими организациями (РСО).
Авторы соответствующих поправок в законодательство — глава Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и её первый зампред Павел Качаев также предлагают установить трёхмесячный срок для перехода ресурсоснабжающей организации на систему заключения прямых договоров с собственниками.
Законопроект, где прописаны вышеуказанные изменения, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 21 марта.
Сейчас управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. При этом, отмечают парламентарии, посредник «не получает какого-либо вознаграждения» за подобного рода деятельность.
Одновременно управляющим компаниям нужно где-то искать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих им конечных потребителей — собственников помещений.
«Это влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в доме, а также на финансовое состояние лиц, управляющих домами, что может привести к банкротству таких организаций», — объяснила Хованская.
Кроме того, РСО, согласно законопроекту, могут отказаться от договора с управляющей компанией в одностороннем порядке. Причиной может стать задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.
О расторжении или заключении договора нужно будет уведомить жилнадзор, чтобы предупредить появление двойных квитанций.
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