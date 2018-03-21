Законы, вступающие в силу 21 марта

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

Утверждены Правила предоставления средств государственной поддержки субъектам РФ для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В конкурсе могут участвовать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.

Средства будут предоставляться субъектам Федерации, на территории которых расположены муниципальные образования — победители конкурса. На эти цели в 2018 году из резервного фонда Правительства России выделяется 5 миллиардов рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 235 «Об утверждении числовых значений и Правил расчета нормативов, указанных в части 11.4 статьи 25.1 Федерального закона „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“, а также порядка и сроков раскрытия информации об их соблюдении акционерным обществом „Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства“ и направления заключения аудиторской организации о результатах проверки соблюдения указанных нормативов в Правительство Российской Федерации»

В ноябре 2017 года были установлены нормативы деятельности АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», которые обеспечивают его финансовую устойчивость. Числовые значения и порядок их расчёта устанавливает Правительство РФ.

Подписанным постановлением установлены норматив достаточности собственных средств, соотношение собственных средств и принятых обязательств, максимальный размер риска на одного контрагента и ряд других значений.

Также определены порядок и сроки раскрытия информации о соблюдении компанией нормативов. Так, установлено, эти сведения компания обязана ежеквартально размещать на своем официальном сайте и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 года № 232 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502»

Внесены изменения в Правила согласования Минвостокразвития России инвестиционных программ и других планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и другими организациями с государственным участием.

Установлено, в частности, что действие Правил распространено также на наиболее значимые для обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока госкорпорации, госкомпании и другие организации. Утверждён их перечень.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 года № 230 «О проведении эксперимента по оценке гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг»

В рамках приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» с 1 апреля по 31 декабря 2018 года будет проведен эксперимент по оценке гражданами удовлетворённости качеством работы медицинских организаций через личный кабинет пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.