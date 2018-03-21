За торговлю через Интернет краснокнижными животными будет грозить тюрьма 

Уголовный кодекс скоро может пополниться нормами, где прописана ответственность за незаконное приобретение или продажу через СМИ и Интернет особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов из Красной книги или охраняемым международными договорами РФ.
Штрафы и тюремные сроки прописаны в инициативе, которую 21 марта в первом чтении рассмотрит Госдума.
В документе сказано, что за такого рода торговлю могут быть назначены принудительные работы на срок до трёх лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырёх лет со штрафом от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Ранее замминистра МВД Игорь Зубов отмечал, что в зависимости от степени тяжести предусмотрены разные наказания. В частности, необходимость внесения изменений связана с массовыми случаями продажи шкур, костей особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов через сеть.