За торговлю через Интернет краснокнижными животными будет грозить тюрьма

Уголовный кодекс скоро может пополниться нормами, где прописана ответственность за незаконное приобретение или продажу через СМИ и Интернет особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов из Красной книги или охраняемым международными договорами РФ

Штрафы и тюремные сроки прописаны в инициативе, которую 21 марта в первом чтении рассмотрит Госдума

В документе сказано, что за такого рода торговлю могут быть назначены принудительные работы на срок до трёх лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырёх лет со штрафом от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.