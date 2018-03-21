Ещё
Работу паромной переправы в Крым приостановили из-за шторма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работу паромной переправы в Крым приостановили из-за шторма 

RT на русском 5 часов назад
Керченская паромная переправа второй раз за сутки приостановила работу в связи с ухудшением погодных условий. «Шторм. Керченская паромная переправа закрыта», — приводит Интерфакс сообщение оператора переправы.
Вечером 20 марта ГУ МЧС по Республике Крым информировало, что работа переправы была временно приостановлена из-за тумана.
Позднее отмечалось, что переправа вновь заработала.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в прошлом году Керченской паромной переправой воспользовались более 6,1 млн человек.
RT на русском: последние новости
ООН: более 5 млрд человек будут испытывать проблемы с водой к 2050 году В генконсульстве прокомментировали инцидент с россиянкой, выпрыгнувшей с шестого этажа в ОАЭ Эксперт прокомментировал ситуацию с Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов70
Россияне приготовились затянуть пояса553
Отец Литвиненко назвал убийцу сына165
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия1
США признали бессилие перед российским оружием24
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение