Работу паромной переправы в Крым приостановили из-за шторма 

Керченская паромная переправа второй раз за сутки приостановила работу в связи с ухудшением погодных условий. «Шторм. Керченская паромная переправа закрыта», — приводит Интерфакс сообщение оператора переправы.
Вечером 20 марта ГУ МЧС по Республике Крым информировало, что работа переправы была временно приостановлена из-за тумана.
Позднее отмечалось, что переправа вновь заработала.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в прошлом году Керченской паромной переправой воспользовались более 6,1 млн человек.