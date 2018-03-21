Пять обязательных мест, которые нужно посетить в Ирландии 

Найти счастливый четырёхлистный клевер, изучить добрый десяток старинных замков с таким же количеством легенд впридачу. Полюбоваться мощью Атлантики, отведать местных устриц и пива, пошуметь в пабе и там же выучить несколько развеселых песен… За этим и многим другим отправляемся в изумрудную страну, держим курс на Ирландию. Пять обязательных мест, которые нужно посетить в ИрландииДублин Самым правильным будет начать со столицы. Вполне возможно, что вам настолько придётся по душе атмосфера местных пабов
(см. на карте район Temple bar), что и вовсе не захочется двигаться дальше. Так задержитесь на несколько дней, чтобы изучить производство Гиннесса в Guinness
Storehouse, познакомьтесь с древней Келлской книгой в Тринити-колледже и узнайте все о хранителях кладов в Национальном музее леприконов.
Голуэй Город, и одновременно графство — следующая точка в нашем путешествии. В самом деле, можно ли пропустить великолепные замки Атенрай и Фиддон, окутанное флером романтики и тихой грусти аббатство Килмор? Непременно отправляйтесь на экскурсию в национальный парк Коннемара, и суровая красота севера надолго западёт в душу. Мохер Также не стоит пропускать утесы Мохер. Добраться до них не трудно из любой
точки страны (как самостоятельно, так и с группой). Эти величественный скалы, о которые с невероятной мощью разбиваются волны Атлантики, считаются одной из главных достопримечательностей страны.
Острова Аран Острова
Аран, коих всего три, знамениты своими захватывающими дух видами на Атлантический океан и высококачественными изделиями из шерсти. Здесь можно
увидеть замок О'Брайана (14 век), самую маленькую церковь в мире (Церковь
святого Брендана) и совершить круизную прогулку к уже упомянутым утесам Мохер.
Графство Керри Дальше держать курс на юг и непременно включить в маршрут графство Керри, а с ним: великолепный национальный парк Килларни, одноименные озера и замок
Росс.
Любители верховой езды несомненно придут в восторг, ведь местные
достопримечательности и природные красоты можно с легкостью осматривать верхом.
В стране имеется большое количество клубов, школ, исключительных по красоте