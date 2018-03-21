Пять обязательных мест, которые нужно посетить в Ирландии

Найти счастливый четырёхлистный клевер, изучить добрый десяток старинных замков с таким же количеством легенд впридачу. Полюбоваться мощью Атлантики, отведать местных устриц и пива, пошуметь в пабе и там же выучить несколько развеселых песен… За этим и многим другим отправляемся в изумрудную страну, держим курс на Ирландию. Пять обязательных мест, которые нужно посетить в ИрландииДублин Самым правильным будет начать со столицы. Вполне возможно, что вам настолько придётся по душе атмосфера местных пабов

(см. на карте район Temple bar), что и вовсе не захочется двигаться дальше. Так задержитесь на несколько дней, чтобы изучить производство Гиннесса в Guinness

Storehouse, познакомьтесь с древней Келлской книгой в Тринити-колледже и узнайте все о хранителях кладов в Национальном музее леприконов.

Голуэй Город, и одновременно графство — следующая точка в нашем путешествии. В самом деле, можно ли пропустить великолепные замки Атенрай и Фиддон, окутанное флером романтики и тихой грусти аббатство Килмор? Непременно отправляйтесь на экскурсию в национальный парк Коннемара, и суровая красота севера надолго западёт в душу. Мохер Также не стоит пропускать утесы Мохер. Добраться до них не трудно из любой

точки страны (как самостоятельно, так и с группой). Эти величественный скалы, о которые с невероятной мощью разбиваются волны Атлантики, считаются одной из главных достопримечательностей страны.

Острова Аран Острова

Аран, коих всего три, знамениты своими захватывающими дух видами на Атлантический океан и высококачественными изделиями из шерсти. Здесь можно

увидеть замок О'Брайана (14 век), самую маленькую церковь в мире (Церковь

святого Брендана) и совершить круизную прогулку к уже упомянутым утесам Мохер.

Графство Керри Дальше держать курс на юг и непременно включить в маршрут графство Керри, а с ним: великолепный национальный парк Килларни, одноименные озера и замок

Росс.

Любители верховой езды несомненно придут в восторг, ведь местные

достопримечательности и природные красоты можно с легкостью осматривать верхом.

В стране имеется большое количество клубов, школ, исключительных по красоте